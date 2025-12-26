Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Voici les 25 nouvelles de stars qui ont le plus fait jaser en 2025

PAR :

Il y a eu de l'action dans l'univers des stars en 2025! 

En regardant le palmarès des nouvelles les plus populaires de l'année, on constate que la vie personnelle des vedettes québécoises vous a particulièrement interessée. 

Des histoires d’amour de vos stars préférées aux confidences bouleversantes de leurs proches, en passant par les moments télé marquants et les tenues sexy des célébrités, on en a vu de toutes les couleurs!

Voici les 25 nouvelles de stars qui ont le plus fait jaser en 2025:

25. Véronique Cloutier règle ses comptes avec José Gaudet

© Véronique et les Fantastiques/Instagram

Véronique Cloutier a réglé ses comptes avec son ex, José Gaudet, en direct à la radio. C'était en octobre dernier.

En savoir plus

24. L’amoureux de Marie-Mai partage «une photo qui vaut mille mots»

© Ian St-Pierre/Instagram

L'amoureux de Marie-MaiIan St-Pierre, a séduit le public avec une magnifique photo du couple en juin 2025.

En savoir plus

23. Pierre Bruneau nous présente sa fille sur le tapis rouge du Cirque Éloize

© Karine Paradis

Pierre Bruneau et sa femme ont pris la pose aux côtés de leur fille Geneviève et de son conjoint. C'était sur le tapis rouge du Cirque Éloize en juillet 2025.

En savoir plus

22. Gino Chouinard quitte le spectacle de The Weeknd… et reçoit une surprise inoubliable!

© Ève B.Lavoie

Toujours en juillet 2025, alors qu’il se dirigeait vers la sortie après le concert de The WeekndGino Chouinard a été reconnu par quelques spectateurs. Le petit groupe s’est mis à lui chanter «Happy birthday»… et comme dans un bel effet domino, la foule autour a rapidement suivi!

En savoir plus

21. Martin Larocque est en couple avec cette comédienne de STAT!

© Karine Paradis

En juillet 2025, Martin Larocque a fait tourner bien des têtes en foulant le tapis rouge main dans la main avec sa nouvelle amoureuse, la comédienne Amélie Grenier. Leur relation n'aura duré que quelques mois.

En savoir plus

20. Les larmes aux yeux, Patrice Roy fait une rare confidence sur sa fille

© Radio-Canada

À l'émission Pour emporterPatrice Roy a expliqué qu'il avait dû se rendre en Ukraine afin de couvrir la guerre l'an dernier. Les larmes aux yeux, le journaliste a raconté que sa fille Viviane ne lui a pas parlé pendant deux jours avant son séjour. 

En savoir plus

19. Eve Landry fait son coming-out

© Capture Pas peu fières

La comédienne s'est livrée comme jamais dans le podcast Pas peu fières. Eve Landry a révélé, entre autres, être bisexuelle et avoir ouvert son couple.

En savoir plus

18. Qui est la conjointe de Vincent Leclerc?

© Karine Paradis

En 2025, on a voulu savoir qui étaient les conjoints et conjointes de touuuuutes nos vedettes! Vincent Leclerc partage sa vie avec la comédienne Mélanie Pilon. Les tourtereaux sont en couple depuis plus de 10 ans.

En savoir plus

17. Retour sur les moments qui ont le plus fait jaser aux Gémeaux 2025

© Karine Paradis

Les Gémeaux nous ont laissés sans voix en 2025, continuant d’alimenter les discussions pendant des jours. Mentionnons entre autres le début de ce beau gala, le numéro d’ouverture très risqué de Véronique Cloutier qui nous en a mis plein la vue.

En savoir plus

16. Michel Charette confirme malheureusement qu'il met fin à ce projet

© Karine Paradis

En septembre dernier, Michel Charette a dû suspendre sa tournée de Charette sur scène: 64 % authentique, le reste… en raison de problèmes de santé. Il a fait des confidences sur ce sujet délicat.

En savoir plus

15. Joanie Guérin attire tous les regards à la plage

© Joanie Guérin/Instagram

Au mois de juin, Joanie Guérin a pris la pose dans un magnifique maillot noir et a partagé les photos sur ses réseaux sociaux. Les fans ont adoré!

En savoir plus

14. Justin Trudeau et Katy Perry: de nouvelles informations font surface

Depuis que Katy Perry et Justin Trudeau ont fait leur première sortie ensemble à Montréal, ils font beaucoup parler d’eux. En août dernier, chaque nouvelle information attisait les rumeurs!

En savoir plus

13. Sans détour, Claude Poirier révèle le salaire des Chanteurs masqués

© Roy & Turner Communications

Le célèbre négociateur est de passage à Dans les médias, l'automne dernier, où il est revenu sur sa participation à cette compétition télé. Bien qu'il respecte la production, il n'a pas aimé son expérience. Et il a même révélé son salaire!

En savoir plus

12. Karine Gonthier-Hyndman nous présente son nouvel amoureux sur le tapis rouge

© Karine Paradis

Karine Gonthier-Hyndman a profité de la première de Deux femmes en or, en mai 2025, pour présenter son nouvel amoureux! Elle a confirmé qu'elle était enceinte peu de temps après.

En savoir plus

11. Eugénie Bouchard est à la recherche d’un certain Jake W. afin de lui rendre ses biscuits

© Eugénie Bouchard/Instagram

En août, Eugénie Bouchard a interpellé ses abonnés afin de retrouver un certain «Jake W» de qui elle a reçu la commande via un service de livraison de repas. Et c'est devenu viral!

En savoir plus

10. Anick Dumontet est en amour

© Anick Dumontet/Instagram

En juin, lors de la grande première médiatique de la comédie musicale Chicago à l’Espace St-DenisAnick Dumontet a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient depuis un moment: elle est bel et bien en couple!

En savoir plus

9. Bianca Censori: la femme de Kanye West enflamme les Grammys et pose complètement nue!

© Jeff Kravitz/FilmMagic

Bianca Censori a fait une entrée remarquée aux Grammy Awards 2025, aux côtés de son mari Kanye West, dans un look des plus audacieux: une mini-robe entièrement transparente

En savoir plus

8. Première sortie publique pour Karine Vanasse et son amoureux connu

© Karine Paradis

Karine Vanasse et Guillaume Duranceau-Thibert ont foulé le tapis rouge des Gémeaux 2025 pour leur toute première apparition publique en couple, sous les flashs des photographes! 

En savoir plus

7. Stéphan Bureau réagit aux rumeurs d’une relation avec Mariloup Wolfe

© Le monde à l'envers

Selon certains commentaires relayés sur le Web à la fin de l'été 2025, le journaliste et animateur formait un couple avec Mariloup Wolfe. Une nouvelle qui a rapidement enflammé la machine à rumeurs, mais que l’intéressé a tenu à clarifier!

En savoir plus

6. Qui est le conjoint de Karine Gonthier-Hyndman?

 

© Karine Paradis

Après l'annonce de sa grossesse, les fans de Karine Gonthier-Hyndman ont voulu savoir qui était son conjoint, Maxwell Wolf. On vous a dévoilé qui était l'heureux élu!

En savoir plus

5. La conjointe de Jason Roy-Léveillée avait un message puissant pour «les Monique» qui ont commenté sa robe

© Karine Paradis

Aryane, la conjointe deJason Roy Léveillée, a fait passer un message clair après avoir reçu une vague de commentaires sur son apparence. C'était lors de la soirée des Gémeaux 2025.

En savoir plus

4. La fille de Patrick Bourgeois, Marie-William, fait son coming-out

© Envedette.ca

Marie-William Bourgeois, fille du regretté chanteur Patrick Bourgeois du groupe Les BB, a franchi un cap important dans sa vie personnelle en août 2025: elle a fait son coming out.

En savoir plus

3. C'est la fin pour ce projet d'Anouk Meunier

© Instagram @anoukmeunier

À la fin de l'été, Anouk Meunier a annoncé la fin d’un mandat important, celui de l’émission Bloopers TVA, qu’elle animait depuis plusieurs années.

En savoir plus

2. Nouveau matin difficile pour Salut bonjour

© Salut Bonjour

Après un déménagement important, un nouveau pépin technique a compliqué la diffusion de Salut Bonjour en juillet 2025 alors que l'équipe a été hors d'ondes un petit moment.

En savoir plus

1. C'est ELLE, la conjointe de Sophie Thibault!

© THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

La nouvelle qui vous a fait le plus réagir en 2025 est celle concernant la conjointe de Sophie Thibault. Vive l'amour!

La talentueuse Dominique Poirier était en vedette sur NoovoMoi à l'occasion du En direct de l'univers de son amoureuse. 

En savoir plus

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :