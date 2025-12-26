Il y a eu de l'action dans l'univers des stars en 2025!

En regardant le palmarès des nouvelles les plus populaires de l'année, on constate que la vie personnelle des vedettes québécoises vous a particulièrement interessée.

Des histoires d’amour de vos stars préférées aux confidences bouleversantes de leurs proches, en passant par les moments télé marquants et les tenues sexy des célébrités, on en a vu de toutes les couleurs!

Voici les 25 nouvelles de stars qui ont le plus fait jaser en 2025: