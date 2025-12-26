Début du contenu principal.
Il y a eu de l'action dans l'univers des stars en 2025!
En regardant le palmarès des nouvelles les plus populaires de l'année, on constate que la vie personnelle des vedettes québécoises vous a particulièrement interessée.
Des histoires d’amour de vos stars préférées aux confidences bouleversantes de leurs proches, en passant par les moments télé marquants et les tenues sexy des célébrités, on en a vu de toutes les couleurs!
Voici les 25 nouvelles de stars qui ont le plus fait jaser en 2025:
Véronique Cloutier a réglé ses comptes avec son ex, José Gaudet, en direct à la radio. C'était en octobre dernier.
L'amoureux de Marie-Mai, Ian St-Pierre, a séduit le public avec une magnifique photo du couple en juin 2025.
Pierre Bruneau et sa femme ont pris la pose aux côtés de leur fille Geneviève et de son conjoint. C'était sur le tapis rouge du Cirque Éloize en juillet 2025.
Toujours en juillet 2025, alors qu’il se dirigeait vers la sortie après le concert de The Weeknd, Gino Chouinard a été reconnu par quelques spectateurs. Le petit groupe s’est mis à lui chanter «Happy birthday»… et comme dans un bel effet domino, la foule autour a rapidement suivi!
En juillet 2025, Martin Larocque a fait tourner bien des têtes en foulant le tapis rouge main dans la main avec sa nouvelle amoureuse, la comédienne Amélie Grenier. Leur relation n'aura duré que quelques mois.
À l'émission Pour emporter, Patrice Roy a expliqué qu'il avait dû se rendre en Ukraine afin de couvrir la guerre l'an dernier. Les larmes aux yeux, le journaliste a raconté que sa fille Viviane ne lui a pas parlé pendant deux jours avant son séjour.
La comédienne s'est livrée comme jamais dans le podcast Pas peu fières. Eve Landry a révélé, entre autres, être bisexuelle et avoir ouvert son couple.
En 2025, on a voulu savoir qui étaient les conjoints et conjointes de touuuuutes nos vedettes! Vincent Leclerc partage sa vie avec la comédienne Mélanie Pilon. Les tourtereaux sont en couple depuis plus de 10 ans.
Les Gémeaux nous ont laissés sans voix en 2025, continuant d’alimenter les discussions pendant des jours. Mentionnons entre autres le début de ce beau gala, le numéro d’ouverture très risqué de Véronique Cloutier qui nous en a mis plein la vue.
En septembre dernier, Michel Charette a dû suspendre sa tournée de Charette sur scène: 64 % authentique, le reste… en raison de problèmes de santé. Il a fait des confidences sur ce sujet délicat.
Au mois de juin, Joanie Guérin a pris la pose dans un magnifique maillot noir et a partagé les photos sur ses réseaux sociaux. Les fans ont adoré!
Depuis que Katy Perry et Justin Trudeau ont fait leur première sortie ensemble à Montréal, ils font beaucoup parler d’eux. En août dernier, chaque nouvelle information attisait les rumeurs!
Le célèbre négociateur est de passage à Dans les médias, l'automne dernier, où il est revenu sur sa participation à cette compétition télé. Bien qu'il respecte la production, il n'a pas aimé son expérience. Et il a même révélé son salaire!
Karine Gonthier-Hyndman a profité de la première de Deux femmes en or, en mai 2025, pour présenter son nouvel amoureux! Elle a confirmé qu'elle était enceinte peu de temps après.
En août, Eugénie Bouchard a interpellé ses abonnés afin de retrouver un certain «Jake W» de qui elle a reçu la commande via un service de livraison de repas. Et c'est devenu viral!
En juin, lors de la grande première médiatique de la comédie musicale Chicago à l’Espace St-Denis, Anick Dumontet a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient depuis un moment: elle est bel et bien en couple!
Bianca Censori a fait une entrée remarquée aux Grammy Awards 2025, aux côtés de son mari Kanye West, dans un look des plus audacieux: une mini-robe entièrement transparente
Karine Vanasse et Guillaume Duranceau-Thibert ont foulé le tapis rouge des Gémeaux 2025 pour leur toute première apparition publique en couple, sous les flashs des photographes!
Selon certains commentaires relayés sur le Web à la fin de l'été 2025, le journaliste et animateur formait un couple avec Mariloup Wolfe. Une nouvelle qui a rapidement enflammé la machine à rumeurs, mais que l’intéressé a tenu à clarifier!
Après l'annonce de sa grossesse, les fans de Karine Gonthier-Hyndman ont voulu savoir qui était son conjoint, Maxwell Wolf. On vous a dévoilé qui était l'heureux élu!
Aryane, la conjointe deJason Roy Léveillée, a fait passer un message clair après avoir reçu une vague de commentaires sur son apparence. C'était lors de la soirée des Gémeaux 2025.
Marie-William Bourgeois, fille du regretté chanteur Patrick Bourgeois du groupe Les BB, a franchi un cap important dans sa vie personnelle en août 2025: elle a fait son coming out.
À la fin de l'été, Anouk Meunier a annoncé la fin d’un mandat important, celui de l’émission Bloopers TVA, qu’elle animait depuis plusieurs années.
Après un déménagement important, un nouveau pépin technique a compliqué la diffusion de Salut Bonjour en juillet 2025 alors que l'équipe a été hors d'ondes un petit moment.
La nouvelle qui vous a fait le plus réagir en 2025 est celle concernant la conjointe de Sophie Thibault. Vive l'amour!
La talentueuse Dominique Poirier était en vedette sur NoovoMoi à l'occasion du En direct de l'univers de son amoureuse.