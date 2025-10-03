Qui est le conjoint de Karine Gonthier-Hyndman?

Début du contenu principal.
Karine Gonthier-Hyndman sera la vedette d’En direct de l’univers le samedi 4 octobre.
La comédienne, que l’on retrouve quotidiennement dans Antigang, vivra une soirée remplie de surprises où le public pourra découvrir son univers musical. On peut aussi s’attendre à y voir son amoureux, Maxwell Wolf.
Mais qui est-il exactement?
Maxwell Wolf est un artiste et un auteur anglophone, il est derrière le projet, New Canons, un projet artistique qui combine expositions, édition et accompagnement culturel.
L’organisme met en lumière des artistes à travers des expositions liées à l’architecture et offre aussi un soutien stratégique aux galeries, institutions et collections privées, de la conception à la gestion à long terme.
L’auteur compte à son actif un ouvrage majeur: une vaste monographie consacrée à Rammellzee, figure mythique du hip-hop et du graffiti new-yorkais qui a marqué l’art, la musique et la culture underground des années 1970-1980. Riche en œuvres, archives inédites et témoignages de proches, ce livre retrace son parcours singulier et son influence durable sur l’histoire de l’art contemporain.
Le couple accueillera bientôt son premier enfant. D’ailleurs, lors du lancement de la programmation de Radio-Canada, Karine Gonthier-Hyndman a fièrement pris la pose avec son magnifique baby bump.
Pour découvrir les chansons qui font vibrer Karine dans son quotidien, rendez-vous sur les ondes d'ICI TÉLÉ, ce samedi à 19h.
