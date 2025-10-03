Qui est le conjoint de Karine Gonthier-Hyndman?

Maxwell Wolf est un artiste et un auteur anglophone, il est derrière le projet, New Canons, un projet artistique qui combine expositions, édition et accompagnement culturel.

L’organisme met en lumière des artistes à travers des expositions liées à l’architecture et offre aussi un soutien stratégique aux galeries, institutions et collections privées, de la conception à la gestion à long terme.