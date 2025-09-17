La conjointe de Jason Roy-Léveillée avait un message puissant pour «les Monique» qui ont commenté sa robe

Début du contenu principal.
Aryane, la conjointe de Jason Roy-Léveillée, a fait passer un message clair après avoir reçu une vague de commentaires sur son apparence.
De nombreuses femmes ont souligné la superbe robe qu’elle portait pour accompagner son amoureux au Gala des prix Gémeaux.
Dans un long message publié sur Instagram, la jeune femme a répondu aux nombreux commentaires qu’elle a reçus, particulièrement au sujet de son décolleté.
Dans ce puissant texte, elle rend hommage au corps des femmes, à celles qui ont donné la vie, nourri de petits humains et qui osent s’assumer pleinement.
«PS: Salutations à toutes les « Monique » et les « Francine » qui trouvaient que je n’avais pas le bon corps pour mettre cette robe😊 Je vous envoie beaucoup d’amour et de douceur.»
Voici sa publication:
Jason Roy-Léveillée et sa conjointe Aryane sont les heureux parents du petit Tyler, accueilli il y a un peu plus d’un an.
Ancienne championne canadienne, Aryane est aujourd’hui coach en patinage artistique.