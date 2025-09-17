La conjointe de Jason Roy-Léveillée avait un message puissant pour «les Monique» qui ont commenté sa robe

Dans un long message publié sur Instagram, la jeune femme a répondu aux nombreux commentaires qu’elle a reçus, particulièrement au sujet de son décolleté.

Dans ce puissant texte, elle rend hommage au corps des femmes, à celles qui ont donné la vie, nourri de petits humains et qui osent s’assumer pleinement.

«PS: Salutations à toutes les « Monique » et les « Francine » qui trouvaient que je n’avais pas le bon corps pour mettre cette robe😊 Je vous envoie beaucoup d’amour et de douceur.»

Voici sa publication: