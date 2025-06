Anick Dumontet est en amour

Discrète, mais assumée, elle a confirmé en entrevue à Showbizz.net qu’elle n’est « officiellement plus un cœur à prendre ».

Qui est l’heureux élu? Elle préfère garder le mystère, mais précise simplement qu’il ne fait pas partie du monde artistique!

C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre pour Anick, quelques mois après sa participation à l’émission Si on s’aimait Célébrités, où les téléspectateurs l’avaient vue tenter l’expérience amoureuse avec Alain. À ce sujet, elle confie: « On avait échangé nos numéros, on se parlait, mais, en même temps, nos chemins se sont séparés… pas parce qu’il y a eu une chicane, juste parce que l’aventure était terminée, c’est tout. »

Le dernier épisode de la saison, qui sera diffusé ce lundi promet d’être riche en émotions. Tournée deux mois après la fin du voyage au Mexique, cette émission spéciale réunit à nouveau les participants, qui reviennent sur leur parcours personnel. Comme le mentionne Maxence, lui aussi présent à la première de Chicago: « C’est la première fois qu’on revoyait nos partenaires depuis l’aventure, donc c’était chargé en émotions. Du moins, pour moi, c’est une journée qui m’avait shaké par en-dedans. »