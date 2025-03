Qui est la conjointe de Jason Roy Léveillée?

Ce samedi, Jason Roy Léveillée sera de la partie pour célébrer la francophonie canadienne à En direct de l’univers.

Jason sera en compagnie de Robin-Joël Cool et on peut s'attendre à une soirée rythmée où ça va chanter et se déhancher d’un océan à l’autre!

Mais si Jason Roy Léveillée est bien connu du public québécois, une question intrigue plusieurs curieux : qui partage sa vie?