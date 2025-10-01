Sans détour, Claude Poirier révèle le salaire des Chanteurs masqués

Claude Poirier vient de révéler combien gagnent les participants de l'émission Chanteurs masqués!

Le célèbre négociateur est de passage à Dans les médias, cette semaine, où il revient sur sa participation à cette compétition télé. Bien qu'il respecte la production, il n'a pas aimé son expérience.

Claude Poirier a expliqué qu'il était loin d'avoir apprécié le fait d'être costumé, même «cagoulé» toute la semaine. Cette apparition télé a nui à sa santé, ajoute-t-il.

Il affirme ensuite que pour le cachet, son expérience aux Chanteurs masqués n'en valait pas la peine.