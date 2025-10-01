Sans détour, Claude Poirier révèle le salaire des Chanteurs masqués

Début du contenu principal.
Claude Poirier vient de révéler combien gagnent les participants de l'émission Chanteurs masqués!
Le célèbre négociateur est de passage à Dans les médias, cette semaine, où il revient sur sa participation à cette compétition télé. Bien qu'il respecte la production, il n'a pas aimé son expérience.
Claude Poirier a expliqué qu'il était loin d'avoir apprécié le fait d'être costumé, même «cagoulé» toute la semaine. Cette apparition télé a nui à sa santé, ajoute-t-il.
Il affirme ensuite que pour le cachet, son expérience aux Chanteurs masqués n'en valait pas la peine.
Alors, combien gagnent les participants des Chanteurs masqués?
«3000$, oui, mais une semaine paralysé... cagoule!», a lancé Claude Poirier après que Marie-Louise Arsenault lui ait demandé s'il avait été payé 3500$. Il lance ensuite des fleurs à Déferlantes en soulignant qu'il s'agit de l'émission la plus regardée le dimanche soir au Canada.
Le segment est tellement divertissant! On adore la franchise du journaliste.
On pourra découvrir l'entrevue en entier dans le prochain épisode de Dans les médias, ce mercredi soir dès 21h à Télé-Québec.
