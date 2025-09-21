Stéphan Bureau réagit aux rumeurs d’une relation avec Mariloup Wolfe

Début du contenu principal.
Depuis quelque temps, des rumeurs circulent en ligne au sujet de la vie amoureuse de Stéphan Bureau.
Selon certains commentaires relayés sur le web, le journaliste et animateur formerait un couple avec Mariloup Wolfe.
Une nouvelle qui a rapidement enflammé la machine à rumeurs, mais que l’intéressé a tenu à clarifier!
Tout a commencé lorsqu’un internaute a affirmé sur Reddit que Stéphan Bureau et Mariloup Wolfe seraient en couple. Comme c’est souvent le cas sur ce genre de plateformes, il n’en fallait pas plus pour que la rumeur prenne de l’ampleur et circule à grande vitesse, malgré l’absence totale de preuves ou de détails concrets.
Interrogé directement sur le sujet par le magazine 7 Jours, Stéphan Bureau n’a pas cherché à esquiver la question. Sa réponse a été brève, mais claire:
« Ma réponse courte à cette question est que je n’ai pas revu Mariloup Wolfe depuis deux ans. La dernière fois, c’était dans un studio à Radio-Canada. »
Une déclaration qui vient dissiper toute ambiguïté: il est donc peu probable qu’une relation existe entre les deux personnalités si elles ne se sont pas croisées depuis plusieurs années.
De son côté, Mariloup Wolfe n’a jamais abordé publiquement cette rumeur. Et à la lumière de la mise au point de Stéphan Bureau, il est fort probable qu’elle n’ait pas besoin d’y réagir.
Dans le même entretien, Stéphan Bureau a aussi discuté de sujets plus concrets, comme son retour à l’animation à Télé-Québec avec l’émission Une époque formidable, ainsi que ses projets professionnels en France.
