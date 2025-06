L’amoureux de Marie-Mai partage «une photo qui vaut mille mots»

Sur le cliché, pris par Ray, on découvre un moment d’intimité tendre entre les deux amoureux.

Marie-Mai et Ian sont enlacés sur un divan, perdus dans leur bulle, les regards baissés, les gestes pleins de tendresse. Le bras de Ian entoure délicatement le visage de la chanteuse, et l'amour transperce la photo.

Voici le moment parfait: