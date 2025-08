La fille de Patrick Bourgeois, Marie-William, fait son coming-out

Récemment, elle a publié un texte fort, dans lequel elle célèbre la force et la complexité d’être femme:

«Être femme, c'est un art délicat,

Entre force et douceur, un vrai combat.

On nous dit d'être fortes, mais pas trop,

Sensibles, mais pas trop vulnérables.



On se reconnaît, toutes ensemble,

Des histoires partagées, des luttes qui tremblent.

Pas besoin de journée pour célébrer,

Chaque instant est le nôtre, à oser.



On nous impose des regards, des normes,

Mais au fond, on est belles, dans notre forme.

Naturelles, mais souvent jugées,

On avance ensemble, prêtes à s'affirmer.



Chaque femme croisée, une lumière,

Une guerrière, une force.

Célébrons-nous, chaque jour, sans hésitation,

Fier de qui nous sommes, de notre passion.



Je porte cette robe qui dérange,

Si ça fait jaser, tant pis, je fais le change.

La vie est dure, mais on est là,

Femme dans toute sa splendeur, et ça, c'est notre combat.»

On lui souhaite tout le bonheur du monde!