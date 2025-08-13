Eugénie Bouchard est à la recherche d’un certain Jake W. afin de lui rendre ses biscuits

Début du contenu principal.
Eugénie Bouchard a interpellé ses abonnés afin de retrouver un certain «Jake W» de qui elle a reçu la commande via un service de livraison de repas.
C’est dans une suite de stories qu’on a pu suivre la saga de l’ancienne joueuse de tennis professionnelle, désormais à la retraite.
Elle a effectivement publié une image de sa livraison, une tonne de biscuits de chez Levain Bakery, affirmant qu’elle avait reçu la mauvaise commande.
Fouillant un peu, elle a trouvé sur le sac le nom de la mystérieuse personne qui n’avait malheureusement pas en main son festin, un certain Jake, qu’elle a invité à la rejoindre.
Il faut savoir qu’Eugénie Bouchard n’avait commandé qu’un seul biscuit, donc si la personne en question a reçu la collation de la belle à la place de la sienne, il doit être déçu.
Quelques heures plus tard dans la soirée, Eugénie Bouchard a raconté avoir reçu énormément de messages de plusieurs Jake, mais pas le bon malheureusement, elle qui n’a pas abandonné en invitant à nouveau le gourmand à lui écrire.
Depuis sa retraite du tennis, Eugénie Bouchard est un peu partout, profitant de son temps libre pour savourer les bonheurs de l’été.
On l’a notamment vue en mode cowgirl sur une ferme, fraternisant avec des moutons, faisant une petite danse en ligne et admirant le paysage bucolique avant une petite balade en bateau.
Cliquez sur la petite flèche blanche à droite de la photo pour voir plus de clichés de la belle.
Dans les dernières heures, elle a aussi fait un petit «fit check», montrant son «nouvel uniforme» qui passe des vêtements de sport à l’ensemble chic et de bon goût.
Elle ne dit cependant pas au revoir au sport, elle qui s’est lancée dans le pickleball, affirmant en entrevue à la télé que ça lui permettait de faire du social.
On a bien hâte de découvrir le prochain défi professionnel de la talentueuse Eugénie Bouchard, mais on lui souhaite d’abord de profiter du temps qu’elle a maintenant entre les mains pour s’amuser un peu.
