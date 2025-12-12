Maripier Morin nous présente ses beaux-parents

Maripier Morin nous entraîne dans les coulisses de la séance photo officielle des Morin-Perras sous le même toit! Elle en profite pour nous présenter ses beaux-parents adorés.

Comme vous le savez peut-être déjà, cette émission nous permettra de suivre la construction de la future maison qui réunira l'animatrice, son amoureux Jean-Philippe Perras et leurs deux enfants, ainsi que les parents du comédien, Claudette et Léonce.