Maripier Morin nous présente ses beaux-parents

Début du contenu principal.
Maripier Morin nous entraîne dans les coulisses de la séance photo officielle des Morin-Perras sous le même toit! Elle en profite pour nous présenter ses beaux-parents adorés.
Comme vous le savez peut-être déjà, cette émission nous permettra de suivre la construction de la future maison qui réunira l'animatrice, son amoureux Jean-Philippe Perras et leurs deux enfants, ainsi que les parents du comédien, Claudette et Léonce.
La séance photo pour l'affiche officielle a eu lieu dans leur grande demeure lumineuse.
La vidéo dévoilée aujourd'hui sur Instagram nous permet de rencontrer les beaux-parents de Maripier Morin et de voir toute la famille se faire maquiller et coiffer avant la séance photo.
Voici les images, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous:
On pourra voir Les Morin-Perras sous le même toit dès le 8 janvier sur Crave et à Canal Vie.
En attendant, on vous invite à jeter un oeil aux premières images de l'émission:
Sur le thème de la télévision, Jean-Philippe Perras est dans la série Dérive, offerte en rafale sur Crave. Il y incarne Daniel Major, un pianiste prodige qui s’effondre sur scène en plein concert et, depuis cet événement bouleversant, se retrouve incapable de jouer.
De son côté, Maripier Morin est de retour à l’animation de la deuxième saison d’OD: tentations au soleil. Les premiers épisodes sont déjà disponibles sur Crave et la suite promet d’être particulièrement chaude!