5 choses à savoir sur Guillaume Duranceau-Thibert, le nouveau chum de Karine Vanasse

2. Un amoureux des rencontres humaines

Pour Guillaume, voyager, c’est bien plus que voir de beaux paysages. C’est avant tout une quête humaine et personnelle. Il raconte souvent que ses voyages lui ont appris à surmonter la solitude, à ralentir et à mieux se connaître. Ses aventures sont ponctuées de rencontres marquantes et d’histoires qu’il chérit comme ses plus grandes richesses.