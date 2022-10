Kanye West: Autopsie d’une carrière tuée par les scandales

Comment Kanye West a-t-il pu se mettre à dos autant de gens à travers les années? Survolons quelques moments clefs.

Ses propos sur George Bush

Avec Mike Myers lors d'un concert bénéfice en marge de l'ouragan Katrina, Kanye West dénonce le temps de réponse du gouvernement, puis lance: «George Bush de fout des Noirs». Même si Mike Myers semblait visiblement mal à l'aise à ses côtés, il affirmera plus tard: «Je suis (...) super fier d'avoir été à côté de lui».

Des propos antisémites

Lors d'une entrevue à la radio de New York, West dit: «Mec, laisse-moi te dire quelque chose à propose de George Bush et de l'argent du pétrole et d'Obama et pas d'argent». Le rappeur enchaîne ensuite avec une série de proposs antisémites aussitôt critiqués par plusieurs et attirant l'attention de l'Anti-Defamation League.

L'affaire Bill Cosby

En 2016, dans l'incompréhension et l'indignation de tous, Kanye West tweet: «Bill Cosby innocent». Ce dernier est accusé de crimes sexuels par plus de 50 femmes.

Ses déclarations sur l'esclavage

Dans une entrevue avec TMZ en 2018, Kanye West va trop loin et affirme notamment: «Quand tu entends parler d'esclavage pendant 400 ans (...) cela ressemble à un choix».

Sa rencontre avec Donald Trump

Lors d'une rencontre étrange à la Maison-Blanche avec Donald Trump en 2018, Kanye dit à propos de sa casquette MAGA (Make America Great Again): «C'était quelque chose quand j'ai mis ce chapeau, ça m'a fait me sentir comme superman».

Son saut (raté) en politique

West annonce sa candidature à la présidentielle des États-Unis. Il tiendra son premier rally, habillé d'une veste pare-balles, où il versera des larmes lors de son discours.