C'est la fin pour Anouk Meunier!

La fin de Bloopers TVA

Si la rentrée est marquée par la joie du retour de Chanteurs masqués, elle l’est aussi par une page qui se tourne... Anouk Meunier ne sera pas de retour à la barre de Bloopers TVA.

« C’est Pascal Morrissette qui prendra ma place dès cet automne. Le temps était venu pour moi de passer le flambeau. Le fait que ce soit Pascal qui prenne le relai est logique pour moi. Ça s’inscrit dans une belle continuité. »

Pour l’instant, aucun autre projet télé n’est à l’agenda d’Anouk. On lui souhaite le meilleur pour la suite!

