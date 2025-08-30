C'est la fin pour Anouk Meunier!

Début du contenu principal.
L’automne s’annonce chargé en émotions pour Anouk Meunier!
L’animatrice et enquêtrice adorée des téléspectateurs sera de retour pour la cinquième saison de Chanteurs masqués!
Malheureusement, elle a aussi annoncé la fin d’un mandat important, celui de l’émission Bloopers TVA, qu’elle animait depuis plusieurs années.
Impossible de ne pas sentir l’enthousiasme d’Anouk lorsqu’elle parle de cette nouvelle saison: « Nous avons eu droit à plusieurs moments très surprenants ainsi qu’à des numéros vocaux impressionnants », confie-t-elle au Échos Vedettes. Une fois encore, des artistes de grand talent se cachent derrière les costumes flamboyants, promettant une édition riche en rebondissements.
Cette année, une nouveauté intrigante vient pimenter l’enquête: un ancien participant revient masqué parmi les 15 candidats. Les enquêteurs devront redoubler d’attention pour identifier ce visage familier. De plus, l’apparition d’un nouveau personnage, le Maître de la voûte, ajoutera du suspense. Ce dernier lancera des énigmes ou des questions aux enquêteurs. S’ils trouvent la bonne réponse, ils recevront un indice précieux pour les guider.
En dehors des projecteurs, Anouk a savouré un été en famille. Randonnées, festivals, visites au zoo et retrouvailles avec sa sœur qui vit en Ontario: elle en a profité pour se ressourcer. Son conjoint Daniel, très pris par ses projets à RDS et son balado Golf le monde, et elle forment toujours un duo solide après 16 ans de vie commune.
Leur fils Arnaud, qui aura six ans en octobre, entre en maternelle cette année: « Ces dernières années, j’étais très préoccupée par son développement. Mais tout s’est bien passé en maternelle quatre ans et j’ai confiance que ça va continuer. J’ai l’impression de respirer un peu mieux », confie-t-elle. Passionné par les dinosaures, le sport et déjà doté d’un côté créatif, Arnaud rend sa maman particulièrement fière.
Si la rentrée est marquée par la joie du retour de Chanteurs masqués, elle l’est aussi par une page qui se tourne... Anouk Meunier ne sera pas de retour à la barre de Bloopers TVA.
« C’est Pascal Morrissette qui prendra ma place dès cet automne. Le temps était venu pour moi de passer le flambeau. Le fait que ce soit Pascal qui prenne le relai est logique pour moi. Ça s’inscrit dans une belle continuité. »
Pour l’instant, aucun autre projet télé n’est à l’agenda d’Anouk. On lui souhaite le meilleur pour la suite!
Vous aimerez aussi: