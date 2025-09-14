Première sortie publique pour Karine Vanasse et son amoureux connu

Ce dimanche, la 40e édition des Prix Gémeaux a offert son lot de moments forts, mais l’un des plus remarqués reste sans contredit l’arrivée de Karine Vanasse au bras de son amoureux, Guillaume Duranceau-Thibert.

Ensemble, ils ont foulé le tapis rouge pour leur toute première apparition publique en couple, sous les flashs des photographes!