Première sortie publique pour Karine Vanasse et son amoureux connu

Ce dimanche, la 40e édition des Prix Gémeaux a offert son lot de moments forts, mais l’un des plus remarqués reste sans contredit l’arrivée de Karine Vanasse au bras de son amoureux, Guillaume Duranceau-Thibert.
Ensemble, ils ont foulé le tapis rouge pour leur toute première apparition publique en couple, sous les flashs des photographes!
Magnifique dans une robe à effet animalier chic, Karine a attiré tous les regards! À ses côtés, son amoureux Guillaume affichait un large sourire. Main dans la main, les amoureux ont offert de beaux moments aux photographes, tout feu tout flamme sur le tapis rouge!
Ils sont mignons comme tout, n'est-ce pas?!
Si certains le découvrent pour la première fois, Guillaume n’est pas un inconnu du grand public! Globe-trotteur passionné et communicateur reconnu, il s’est fait connaître sous le pseudonyme Guillaume sans destination. Aventurier dans l’âme, il partage depuis plusieurs années ses récits de voyages et d’expériences à travers le monde, inspirant une vaste communauté de passionnés.
De son côté, Karine Vanasse vit une rentrée des plus effervescentes. En plus de ses apparitions publiques remarquées, elle brillera bientôt en tant qu’animatrice de la nouvelle saison de The Traitors Canada sur Crave (qui commence le 21 octobre prochain).
Plusieurs couples ont également fait leur toute première appréciation publique lors de la soirée: Sébastien Delorme et son amoureuse, ainsi que Julie Le Breton et son nouveau conjoint!
Découvrez aussi toutes les photos du tapis rouge!
