C'est ELLE, la conjointe de Sophie Thibault!

Mais au cœur de cette soirée hommage, un moment a particulièrement touché les téléspectateurs: l’apparition surprise de la conjointe de Sophie Thibault. Et pas n’importe qui! Eh oui, c’est nul autre que Dominique Poirier, une autre grande figure des médias québécois, qui partage la vie de Sophie.

Eh oui, son amoureuse a réussi à garder le secret pendant plusieurs semaines, rendant cette révélation d’autant plus touchante. On a d'ailleurs pu la voir se dandiner sur l'air de La fête de Michel Fugain, une chanson qui résonne bien fort pour le couple. Cette apparition surprise a dû générer une bonne dose d'adrénaline (et de stress!) à Dominique... et Sophie, qui n'en croyait pas ses yeux!