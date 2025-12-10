Serge Denoncourt offre un rôle à l'international à cette finaliste de Quel talent!

Début du contenu principal.
Serge Denoncourt a tenu la promesse qu'il a faite à Klara Martel-Laroche lors de son passage remarqué à Quel talent!
Si vous avez regardé la compétition cet automne, vous vous souviendrez certainement de cette finaliste.
Cette diplômée du Conservatoire de musique de Montréal nous a offert des perfomances époustouflantes de chansons des comédies musicales Wicked et Les Misérables.
Après son audition, Serge Denoncourt lui avait promis qu'ils travailleraient ensemble. En cette journée de décembre, nous apprenons qu'il a respecté sa parole... en offrant un rôle à l'international à Klara Martel-Laroche!
L'artiste jouera dans la comédie musicale Bernadette, mise en scène par Serge Denoncourt et présentée aux États-Unis dès le mois de février.
Voici le grande annonce de la chanteuse et comédienne:
«Je commencerai 2026 avec ma vraie première tournée américaine! Une tournée qui démarre dès février à CHICAGO, mise en scène par l’incroyable Serge Denoncourt
Après le succès de BERNADETTE en France, je suis ravie de rejoindre la distribution de la version anglaise!
Tellement reconnaissante de faire partie de ce projet! Interpréter non pas un, mais DEUX rôles, c’est une façon magnifique de célébrer tout le travail que j’ai investi dans mon anglais au fil des dernières années.
Pour les curieux et curieuses, on sera à l’Oratoire St-Joseph du 16 au 20 décembre pour des concerts « showcase »! Les places sont limitées, faites vite»
Quelle belle nouvelle!
En plus de ce double rôle dans Bernadette, Klara Martel-Laroche campera Fantine dans la comédie musicale Les Misérables tout l’été prochain sur les grandes scènes du Québec.
En novembre dernier, après l’annonce de la victoire de Jerry Tremblay à Quel talent!, Serge Denoncourt s’est prononcé sur le choix du public.
«Je suis incapable de dire que le public a tort. Le public a toujours raison. Nous, on a amené Jerry en finale parce qu’on a vu quelque chose de particulier», avance le juge.
Serge Denoncourt et Anne Dorval ne pensaient jamais que Jerry allait remporter cette deuxième saison en direct sur les ondes de Noovo. D’après les deux juges, tous les talents méritaient de gagner le grand prix de 100 000$.
