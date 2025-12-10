Serge Denoncourt offre un rôle à l'international à cette finaliste de Quel talent!

Serge Denoncourt a tenu la promesse qu'il a faite à Klara Martel-Laroche lors de son passage remarqué à Quel talent!

Si vous avez regardé la compétition cet automne, vous vous souviendrez certainement de cette finaliste.

Cette diplômée du Conservatoire de musique de Montréal nous a offert des perfomances époustouflantes de chansons des comédies musicales Wicked et Les Misérables.