Véronique Cloutier règle ses comptes avec José Gaudet

Véronique Cloutier a réglé ses comptes avec un Fantastique indiscipliné, lui partageant sa déception, non, son indignation, en direct à la radio.
C’est dans une story déposée sur Instagram qu’on a effectivement pu voir la scène, d’abord vécue par les auditeurs du retour à Rouge mardi.
Interpellant l’éclaté José Gaudet, Véronique Cloutier a expliqué qu’il avait commis une énorme faute l’invitant à remédier immédiatement à la situation.
La scène cocasse s’est déployée devant ses collègues, qui devaient espérer ne pas avoir commis le même impair…
On adore l’ajout de José Gaudet dans l’équipe, lui qui s’est rapidement intégré dans les folies de l’équipe, ajoutant sa propre énergie qui n’a pas d’égal.
Je rappelle que la gang de Véronique et les Fantastiques reprendra la route pour une nouvelle édition du World Tour qui sera lancé à Gatineau le 22 octobre prochain!
