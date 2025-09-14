Prix Gémeaux 2025: Découvrez tous les gagnants!

Début du contenu principal.
Ce soir, la télévision québécoise a vibré au rythme des 40es Prix Gémeaux, marqués par le grand retour de Véronique Cloutier à l’animation! Pour une dixième fois, elle a pris les rênes de cette célébration incontournable, pétillante et drôle comme jamais!
Dès l’ouverture, la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts a été électrisée par un numéro de variétés haut en couleur et en chant, donnant le ton à une soirée festive et chargée d’émotion. Tout au long du gala, des clins d’œil aux 40 dernières années de télé québécoise sont venus rappeler à quel point nos écrans ont façonné la culture d’ici!
Une foule de vedettes s'est succédée sur scène pour remettre des trophées ou offrir des prestations spéciales: Florence Longpré, François Létourneau, Jean-Sébastien Girard, Chloée Deblois, Marie-Eve Janvier, Mathieu Dufour, Jean-Philippe Dion, Catherine Brunet, Patrice Bélanger, Kevin Raphaël, Marc Messier, Hélène Bourgeois Leclerc, Frédéric Pierre et Christian Bégin.
Pas moins de 17 prix ont été remis au cours de la soirée, dont les très attendus meilleure série dramatique, meilleure comédie, ainsi que les prix des meilleurs premiers rôles et de la meilleure animation.
Sans plus attendre, découvrez tous les gagnants de la soirée!
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE
Pascale Renaud-Hébert - VEILLE SUR MOI (Pamplemousse Média)
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE
Charles-Aubey Houde - LA COLLECTE (Groupe Fair-Play)
MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : COMÉDIE OU COMÉDIE DRAMATIQUE
Julie Le Breton - LE RETOUR D'ANNA BRODEUR (Sphère Média)
MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : COMÉDIE OU COMÉDIE DRAMATIQUE
Robin-Joël Cool - TEMPS DE CHIEN - saison 2 (A Media)
MEILLEURE ANIMATION : DOCUMENTAIRE OU AFFAIRES PUBLIQUES
Éric Bruneau - LE PRINTEMPS LE PLUS LONG (KOTV)
MEILLEURE ANIMATION : SPORTS OU LOISIRS
Guy Carbonneau, Alain Crête, Marc Denis, Bruno Gervais, Pierre Houde - LE HOCKEY DES CANADIENS À RDS (RDS)
MEILLEURE ANIMATION : JEU OU TÉLÉRÉALITÉ
Pierre Hébert - LES PETITS TANNANTS - saison 4 (Sphère Média)
MEILLEURE ANIMATION : MAGAZINE CULTUREL, ENTREVUE OU TALK-SHOW
Marc Labrèche - JE VIENS VERS TOI - saison 2 (Pamplemousse Média)
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC FONDS COGECO - ÉMISSION COUP DE COEUR DE L'ANNÉE
EN DIRECT DE L’UNIVERS - saison 16 (Attraction / France Beaudoin)
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC FONDS COGECO - ÉMISSION COUP DE COEUR DES 40 DERNIÈRES ANNÉES
EN DIRECT DE L’UNIVERS (Attraction / France Beaudoin)
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - PERSONNALITÉ MASCULINE DE L'ANNÉE
Antoine Bertrand
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - PERSONNALITÉ FÉMININE DE L'ANNÉE
Geneviève Everell
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE
Sara Dufour - ZÉNITH (KOTV)
PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - COLLABORATEUR.TRICE, ÉMISSION HORS FICTION
Chantal Lamarre - INFOMAN (Zone3)
MEILLEUR TEXTE : HUMOUR
Dominic Anctil, Pascal Barriault, Sarah Dunlavey, Olivier Gaudet-Savard, Simon Lacroix, Marie-Hélène Lapierre, Simon Laroche, Louis-Philippe Rivard - KAMIKAZES! (KOTV)
MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE
LE TEMPS DES FRAMBOISES - saison 2 - Julia Langlois, Florence Longpré, Sébastien Poussard, Annie Sirois, Carlos Soldevila (Trio Orange)
MEILLEURE COMÉDIE OU COMÉDIE DRAMATIQUE
QUI A POUSSÉ MÉLODIE? - Marie-Claude Brunelle, Shaney-Kim Carufel, Milaine Gamache, Julia Langlois, Julie Lavallée, Annie Sirois, Carlos Soldevila, Mélissa Tétu (Trio Orange)
Plusieurs couples ont également fait leur toute première apparition publique lors de la soirée: Sébastien Delorme et son amoureuse, Karine Vanasse et sa douce moitié, ainsi que Julie Le Breton et son nouveau conjoint!
Découvrez aussi toutes les photos du tapis rouge!
