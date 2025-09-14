Passer au contenu principal
Prix Gémeaux 2025: Découvrez tous les gagnants!

Ce soir, la télévision québécoise a vibré au rythme des 40es Prix Gémeaux, marqués par le grand retour de Véronique Cloutier à l’animation! Pour une dixième fois, elle a pris les rênes de cette célébration incontournable, pétillante et drôle comme jamais!

Dès l’ouverture, la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts a été électrisée par un numéro de variétés haut en couleur et en chant, donnant le ton à une soirée festive et chargée d’émotion. Tout au long du gala, des clins d’œil aux 40 dernières années de télé québécoise sont venus rappeler à quel point nos écrans ont façonné la culture d’ici!

Une foule de vedettes s'est succédée sur scène pour remettre des trophées ou offrir des prestations spéciales: Florence Longpré, François Létourneau, Jean-Sébastien Girard, Chloée Deblois, Marie-Eve Janvier, Mathieu Dufour, Jean-Philippe Dion, Catherine Brunet, Patrice Bélanger, Kevin Raphaël, Marc Messier, Hélène Bourgeois Leclerc, Frédéric Pierre et Christian Bégin.

Véronique Cloutier © Karine Paradis
Véronique Cloutier © Karine Paradis
Ève-Marie Lortie et sa fille Corinne Krusa © Karine Paradis
Chloée Deblois © Karine Paradis

Pas moins de 17 prix ont été remis au cours de la soirée, dont les très attendus meilleure série dramatique, meilleure comédie, ainsi que les prix des meilleurs premiers rôles et de la meilleure animation. 

Sans plus attendre, découvrez tous les gagnants de la soirée!

INTERPRÉTATION : FICTION

MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : SÉRIE DRAMATIQUE

Pascale Renaud-Hébert - VEILLE SUR MOI (Pamplemousse Média)

MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : SÉRIE DRAMATIQUE

Charles-Aubey Houde - LA COLLECTE (Groupe Fair-Play)

MEILLEUR PREMIER RÔLE FÉMININ : COMÉDIE OU COMÉDIE DRAMATIQUE

Julie Le Breton - LE RETOUR D'ANNA BRODEUR (Sphère Média)

MEILLEUR PREMIER RÔLE MASCULIN : COMÉDIE OU COMÉDIE DRAMATIQUE

Robin-Joël Cool - TEMPS DE CHIEN - saison 2 (A Media)

Pascale Renaud-Hébert © Karine Paradis
Charles-Aubey Houde © Karine Paradis
Julie Le Breton © Karine Paradis
Julie Le Breton © Karine Paradis
Robin-Joël Cool © Karine Paradis

ANIMATION

MEILLEURE ANIMATION : DOCUMENTAIRE OU AFFAIRES PUBLIQUES

Éric Bruneau - LE PRINTEMPS LE PLUS LONG (KOTV)

MEILLEURE ANIMATION : SPORTS OU LOISIRS

Guy Carbonneau, Alain Crête, Marc Denis, Bruno Gervais, Pierre Houde - LE HOCKEY DES CANADIENS À RDS (RDS)

MEILLEURE ANIMATION : JEU OU TÉLÉRÉALITÉ

Pierre Hébert - LES PETITS TANNANTS - saison 4 (Sphère Média)

MEILLEURE ANIMATION : MAGAZINE CULTUREL, ENTREVUE OU TALK-SHOW

Marc Labrèche - JE VIENS VERS TOI - saison 2 (Pamplemousse Média)

Éric Bruneau © Karine Paradis
Pierre Hébert © Karine Paradis

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC FONDS COGECO - ÉMISSION COUP DE COEUR DE L'ANNÉE

EN DIRECT DE L’UNIVERS - saison 16  (Attraction / France Beaudoin) 

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC FONDS COGECO - ÉMISSION COUP DE COEUR DES 40 DERNIÈRES ANNÉES

EN DIRECT DE L’UNIVERS (Attraction / France Beaudoin)

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - PERSONNALITÉ MASCULINE DE L'ANNÉE

Antoine Bertrand

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - PERSONNALITÉ FÉMININE DE L'ANNÉE

Geneviève Everell

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - DÉCOUVERTE DE L'ANNÉE

Sara Dufour - ZÉNITH (KOTV)

PRIX GÉMEAUX DU PUBLIC LOTO-QUÉBEC - COLLABORATEUR.TRICE, ÉMISSION HORS FICTION

Chantal Lamarre - INFOMAN (Zone3)

© Karine Paradis
En direct de l'univers © Karine Paradis
Geneviève Everell © Karine Paradis
Sara Dufour © Karine Paradis
Chantal Lamarre © Karine Paradis

TEXTE

MEILLEUR TEXTE : HUMOUR

Dominic Anctil, Pascal Barriault, Sarah Dunlavey, Olivier Gaudet-Savard, Simon Lacroix, Marie-Hélène Lapierre, Simon Laroche, Louis-Philippe Rivard - KAMIKAZES! (KOTV)

Kamikazes! © Karine Paradis

ÉMISSIONS

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE

LE TEMPS DES FRAMBOISES - saison 2 - Julia Langlois, Florence Longpré, Sébastien Poussard, Annie Sirois, Carlos Soldevila (Trio Orange)

MEILLEURE COMÉDIE OU COMÉDIE DRAMATIQUE

QUI A POUSSÉ MÉLODIE? - Marie-Claude Brunelle, Shaney-Kim Carufel, Milaine Gamache, Julia Langlois, Julie Lavallée, Annie Sirois, Carlos Soldevila, Mélissa Tétu (Trio Orange)

Le temps des framboises © Karine Paradis
Qui a poussé Mélodie? © Karine Paradis

Plusieurs couples ont également fait leur toute première apparition publique lors de la soirée: Sébastien Delorme et son amoureuse, Karine Vanasse et sa douce moitié, ainsi que Julie Le Breton et son nouveau conjoint

Découvrez aussi toutes les photos du tapis rouge

