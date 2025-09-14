Prix Gémeaux 2025: Découvrez tous les gagnants!

Ce soir, la télévision québécoise a vibré au rythme des 40es Prix Gémeaux, marqués par le grand retour de Véronique Cloutier à l’animation! Pour une dixième fois, elle a pris les rênes de cette célébration incontournable, pétillante et drôle comme jamais!

Dès l’ouverture, la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts a été électrisée par un numéro de variétés haut en couleur et en chant, donnant le ton à une soirée festive et chargée d’émotion. Tout au long du gala, des clins d’œil aux 40 dernières années de télé québécoise sont venus rappeler à quel point nos écrans ont façonné la culture d’ici!

Une foule de vedettes s'est succédée sur scène pour remettre des trophées ou offrir des prestations spéciales: Florence Longpré, François Létourneau, Jean-Sébastien Girard, Chloée Deblois, Marie-Eve Janvier, Mathieu Dufour, Jean-Philippe Dion, Catherine Brunet, Patrice Bélanger, Kevin Raphaël, Marc Messier, Hélène Bourgeois Leclerc, Frédéric Pierre et Christian Bégin.