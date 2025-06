Tapis rouge: Tout le gratin québécois réuni à la première de Chicago!

Présentée dans le cadre du Festival Juste pour rire Montréal, Chicago est à l’affiche au Théâtre St-Denis du 21 juin au 27 juillet. La production partira ensuite en tournée: d’abord au Théâtre Capitole de Québec dès le 9 août, puis au Théâtre du Casino à Gatineau à partir du 10 septembre.

Ce classique de Broadway, immortalisé par des chansons cultes comme All That Jazz, a été chanté plus de 715 000 fois à travers le monde, dans 13 langues différentes. C’est aussi le spectacle musical ayant connu la plus longue longévité à Broadway, avec des représentations dans 38 pays et plus de 525 villes.

Retour en images sur cette soirée festive!