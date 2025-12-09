C'est ELLE qui joue la nouvelle avocate dans Indéfendable!

Si son visage vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Nous avons récemment vu Amber Goldfarb dans Les armes, où elle incarnait une agente de la CIA.

Précédemment, la comédienne a joué dans Les moments parfaits et dans Trauma.

Elle nous reviendra cette fois-ci dans la peau d'une avocate «condescendante» dans Indéfendable, selon les informations obtenues par Showbizz.net.

Rappelons que la quotidienne fera relâche pour les Fêtes maprès la finale de mi-saison jeudi soir.