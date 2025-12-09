C'est ELLE qui joue la nouvelle avocate dans Indéfendable!

Début du contenu principal.
Une nouvelle avocate viendra brasser la cage dans l'intrigue d'Indéfendable cette semaine!
Il s'agit de Maître Dunn, une femme entêtée qui se retrouvera en justice dans la saga d'Élise. Cette dernière demande un dédommagement à son oncle après un grave accident.
Mais qui est l'actrice qui incarnera Me Dunn? Il s'agit d'Amber Goldfarb!
Si son visage vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Nous avons récemment vu Amber Goldfarb dans Les armes, où elle incarnait une agente de la CIA.
Précédemment, la comédienne a joué dans Les moments parfaits et dans Trauma.
Elle nous reviendra cette fois-ci dans la peau d'une avocate «condescendante» dans Indéfendable, selon les informations obtenues par Showbizz.net.
