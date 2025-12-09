Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

C'est ELLE qui joue la nouvelle avocate dans Indéfendable!

PAR :

Une nouvelle avocate viendra brasser la cage dans l'intrigue d'Indéfendable cette semaine!

Il s'agit de Maître Dunn, une femme entêtée qui se retrouvera en justice dans la saga d'Élise. Cette dernière demande un dédommagement à son oncle après un grave accident. 

Mais qui est l'actrice qui incarnera Me Dunn? Il s'agit d'Amber Goldfarb!

© Karine Paradis

Si son visage vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Nous avons récemment vu Amber Goldfarb dans Les armes, où elle incarnait une agente de la CIA. 

Précédemment, la comédienne a joué dans Les moments parfaits et dans Trauma

Elle nous reviendra cette fois-ci dans la peau d'une avocate «condescendante» dans Indéfendable, selon les informations obtenues par Showbizz.net.

Rappelons que la quotidienne fera relâche pour les Fêtes maprès la finale de mi-saison jeudi soir. 

Voici quand recommencent vos émissions préférées après les Fêtes

Le temps des Fêtes approche à grands pas et la programmation télé sera bousculée.

Après avoir fait le plein de classiques de Noël et de séries réconfortantes, on aura le bonheur de retrouver nos émissions préférées en janvier 2026.  

Quelles sont les dates à encercler au calendrier après Noël?

Découvrez à quel moment les émissions favorites des Québécois seront de retour en ondes cet hiver.

En savoir plus

 

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :