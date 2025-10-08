Les larmes aux yeux, Patrice Roy fait une rare confidence sur sa fille

Patrice Roy sera à l'émission Pour emporter cette semaine.

Dans un extrait dévoilé en primeur sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le célèbre chef d'antenne revient sur un moment déchirant survenu l'an dernier. Dans le cadre de ses fonctions journalistiques, il a dû se rendre en Ukraine afin de couvrir la guerre.

Les larmes aux yeux, Patrice Roy raconte que sa fille Viviane ne lui a pas parlé pendant deux jours avant son séjour. La benjamine de la famille était terrifiée à l'idée que son père s'en aille au coeur de la guerre.

Avant son départ, elle a éclaté en sanglots et a supplié Patrice Roy de ne pas y aller. Voici les touchantes confidences du journaliste sur cette situation crève-coeur: