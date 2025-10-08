Les larmes aux yeux, Patrice Roy fait une rare confidence sur sa fille

Début du contenu principal.
Patrice Roy sera à l'émission Pour emporter cette semaine.
Dans un extrait dévoilé en primeur sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le célèbre chef d'antenne revient sur un moment déchirant survenu l'an dernier. Dans le cadre de ses fonctions journalistiques, il a dû se rendre en Ukraine afin de couvrir la guerre.
Les larmes aux yeux, Patrice Roy raconte que sa fille Viviane ne lui a pas parlé pendant deux jours avant son séjour. La benjamine de la famille était terrifiée à l'idée que son père s'en aille au coeur de la guerre.
Avant son départ, elle a éclaté en sanglots et a supplié Patrice Roy de ne pas y aller. Voici les touchantes confidences du journaliste sur cette situation crève-coeur:
Ouf! On le comprend d'être encore chamboulé un an plus tard.
L'épisode en entier de Pour emporter avec Patrice Roy sera diffusé ce vendredi à 20h sur ICI ARTV.
En terminant, on vous invite à lire les bons mots de Bernard Derôme à l'endroit du chef d'antenne en prévision de cette entrevue télévisée avec France Beaudoin:
«Pa·trice Roy /pa.tʁis ʁwa/ 𝘯𝘰𝘮 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘦.
Chef d’antenne comme chef d’orchestre, il bat la mesure du jour au rythme d’une gestuelle fougueuse, tenant pour baguette, entre quelques mouvements d’épaule, son stylo en main droite, ses lunettes dans la gauche.
Patrice informe au sens propre du terme, un propos basé sur des faits et la connaissance, l’essence même du journalisme. Bonne route toujours… elle ne peut que s’embellir.
- Bernard Derome»
On a bien hâte de découvrir l'entrevue complète, ce vendredi à ICI ARTV!
