Michel Charette confirme malheureusement qu'il met fin à ce projet

Mais avant de remonter sur scène, Michel a pris du recul... un choix nécessaire! En septembre dernier, il a dû suspendre sa tournée de Charette sur scène: 64 % authentique, le reste… en raison de problèmes de santé.

«Ç’a été dur, mais j’ai fait ce choix pour moi. J’avais vraiment besoin de me reposer physiquement et mentalement», confie-t-il au Échos Vedettes. Résultat: une pause de cinq mois loin du travail… et des réseaux sociaux. «J’en ressors grandi et avec plus d’énergie. Je sais maintenant qu’il y a des choses que je ne referai plus.»

Quant à son spectacle solo, il est mis officiellement sur la glace. Pas d’abandon, mais un report réfléchi: «Je me vois le reprendre pour mes 60 ans. Je veux le retravailler, le rendre encore meilleur.» En attendant, il fera quelques apparitions dans les galas d’humour cet été, histoire de garder le contact avec le public.