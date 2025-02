Ève Landry fait son coming-out

L’ouverture de son couple après 10 ans

Ève partage également un aspect plus intime de sa vie: la transition de son couple avec son conjoint de longue date Jérémie Lemieux vers la non-monogamie.

«J'ai toujours été bisexuelle. J'ai eu des explorations avec les femmes avant de rencontrer mon chum. Finalement, quand j'ai rencontré mon chum, c'était une évidence qu'on était faits l'un pour l'autre, et ça dure depuis 12 ans. Mais au bout de 10 ans avec lui... pis pour vrai, quand j'ai commencé à sortir avec lui, je me suis dit que j'étais en amour avec lui maintenant et que je devais faire le deuil des femmes, pis c'était correct! Je pensais vraiment que j'allais être bonne... que du déni! Non, non, ça m'a rattrapé, ça! J'étais comme «bin non, ça me manque donc bin cette affaire-là»»

Elle raconte comment, après une décennie de vie commune, elle a ressenti un manque profond et une perte de désir, ce qui l’a poussée à avoir une discussion honnête avec son amoureux.

«Pour vrai, au bout de 10 ans, j'étouffais, je sentais que ça ne marchait plus... J'ai lancé une bombe dans mon couple, en lui affirmant qu'il fallait que j'aille voir des femmes, sinon j'allais virer folle. Je n'avais plus de libido, ça ne marchait plus... Puis, mon chum, étant l'être le plus merveilleux qui soit, a fait «bin, communiquons!». Donc, on a beaucoup beaucoup jasé, savoir exactement ce que je voulais, donc depuis ce temps-là, on est un couple ouvert. Moi, je ne vois que des femmes. Je n'ai pas envie d'aller des relations avec d'autres hommes, j'aime vraiment les relations avec mon chum. Il est extraordinaire, pour vrai.»

Grâce à un dialogue ouvert et sincère, le couple a choisi d’explorer la non-monogamie, une décision qui semble avoir renforcé leur relation. Ève a ensuite confié qu’elle est maintenant également en couple avec une femme qu’elle a rencontrée il y a un an, alors qu’elle fréquentait aussi d’autres personnes.