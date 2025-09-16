Retour sur les moments qui ont le plus fait jaser aux Gémeaux 2025

Les Gémeaux nous ont laissés sans voix dimanche, continuant d’alimenter les discussions même quelques jours plus tard.

C’était effectivement une édition haute en couleurs durant laquelle des moments nous ont marqués, en voici quelques-uns qui font encore jaser.

1. Le numéro d’ouverture complètement de Véronique Cloutier

Mentionnons d’abord le début de ce beau Gala des prix Gémeaux, le numéro d’ouverture qui nous en a mis plein la vue.

Il y en avait du monde et des artistes au pied carré lors de cette performance, et pourtant, tout s’est déroulé sans aucun accroc.

La coiffure grandiose de Véronique Cloutier, sa chanson sur mesure, la chorégraphie rodée au quart de tour et Normand Brathwaite en tutu… Tout était là pour nous faire capoter.

De son propre aveu, l’animatrice elle-même a été surprise de la fluidité du numéro, elle qui a confié à mon collègue Raphaël Roy que durant les répétitions, ça n’avait pas été aussi rondement.