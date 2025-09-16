Retour sur les moments qui ont le plus fait jaser aux Gémeaux 2025

Début du contenu principal.
Les Gémeaux nous ont laissés sans voix dimanche, continuant d’alimenter les discussions même quelques jours plus tard.
C’était effectivement une édition haute en couleurs durant laquelle des moments nous ont marqués, en voici quelques-uns qui font encore jaser.
Mentionnons d’abord le début de ce beau Gala des prix Gémeaux, le numéro d’ouverture qui nous en a mis plein la vue.
Il y en avait du monde et des artistes au pied carré lors de cette performance, et pourtant, tout s’est déroulé sans aucun accroc.
La coiffure grandiose de Véronique Cloutier, sa chanson sur mesure, la chorégraphie rodée au quart de tour et Normand Brathwaite en tutu… Tout était là pour nous faire capoter.
De son propre aveu, l’animatrice elle-même a été surprise de la fluidité du numéro, elle qui a confié à mon collègue Raphaël Roy que durant les répétitions, ça n’avait pas été aussi rondement.
La présence de Sarah-Jeanne Labrosse au prix Gémeaux en compagnie de son poupon a aussi fait jaser, majoritairement pour d’excellentes raisons: quelle belle marque de respect pour ses collègues que de se présenter pour recevoir les prix (amplement mérités), malgré un accouchement une dizaine de jours plus tôt.
Un acte de normalisation de la maternité aussi qui a été applaudit par plusieurs, dont Rosalie Vaillancourt qui a tenu à souligner la présence de son amie sur scène.
À ce sujet, Sarah-Jeanne Labrosse a fait une mention de cette sortie avec bébé tout neuf dans une publication remerciant d’abord et avant tout le public et les équipes derrière ses projets.
Elle a notamment écrit: «J’avais vraiment envie d’être présente et de faire honneur aux prix si, par grande surprise, je gagnais, mais je ne voyais pas comment je pouvais partir au gala sans amener le p’tit avec moi pour le nourrir, etc.
C’est pour ça qu’il est naturellement devenu mon plus un.»
Elle a aussi ajouté: «Pour tous ceux qui aimeraient penser que le petit n’était pas bien et que c’est une mauvaise idée de l’avoir amené avec moi, je ne sais pas ce qui vous fait penser si négativement, je ne sais pas ce qui vous habite pour que vous ne voyiez rien de sain et de beau là-dedans, mais je suis désolée et je vous souhaite que les prochaines journées soient plus belles. Et moins de Facebook .
Sachez que je me suis assurée du confort et de la sécurité de mon bébé pendant tout l’après-midi. C’est d’ailleurs pour son confort qu’il était avec moi . On a passé un super bel après-midi collés ensemble en coulisse et la minute sur scène.»
Pour voir son message complet, voici sa publication ci-dessous.
Elle a d’ailleurs abordé le sujet à nouveau en entrevue avec Patrick Lagacé à Lagacé le matin sur les ondes du 98,5.
Sarah-Jeanne Labrosse a expliqué son choix et a tenu à rassurer les internautes qui se disaient inquiets de la santé de son poupon, expliquant qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour sa santé.
Mention spéciale ensuite pour le speech d’Antoine Bertrand qui a remporté le Gémeau de personnalité masculine de l’année.
Dans un discours patriotique à la hauteur de son talent, il a frappé dans le mile en remerciant notamment le public, pas sans quelques clins d’œil à des chansons d’ici, nous rappelant son discours de la Fête nationale du Québec.
En terminant, Alex Perron était fort bien accompagné lors du gala, lui qui était en compagnie de son bon ami Dereck Lemay.
Ce n’est pas la première fois qu’on voit les deux complices ensemble sur un tapis rouge et il semble que le public ait adoré le duo.
Dans une suite de commentaires, de nombreux fans ont effectivement souligné que la photo était magnifique et ils n’ont pas tort!
Dans leurs habits respectifs qui leur donne des airs de James Bond, ils brillent. Mention spéciale notamment pour la chemise toute en transparence du beau Dereck!