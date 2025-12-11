Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Découvrez le nouveau projet télé de Sophie Thibault

PAR :

Sophie Thibault fera son retour à la télévision dans un nouveau documentaire.

L’ancienne chef d’antenne s’intéresse cette fois à la hausse marquée des diagnostics de cancers de la peau.

Tous les détails sur La face cachée du soleil

Dans ce nouveau projet, Sophie Thibault, elle-même touchée par un cancer de la peau au visage, et l’entrepreneure Marie-Eve Richard, qui lutte contre un mélanome métastatique, chercheront à comprendre la hausse inquiétante des cancers de la peau. Ensemble, elles souhaitent sensibiliser le public aux dangers bien réels de l’exposition au soleil.

© Philippe Richelet - Radio-Canada

En 2017, Sophie Thibault a reçu un diagnostic de carcinome basocellulaire lié à une forte exposition au soleil.

Elle a dû subir une chirurgie micrographique de Mohs ainsi qu’une reconstruction, ce qui l’a tenue loin des ondes pendant quelques semaines. Elle était ensuite revenue à l’antenne, avant de prendre sa retraite en juin dernier.

Le documentaire La face cachée du soleil sera présenté le 6 avril 2026 à 21 h sur ICI TÉLÉ et disponible également sur ICI TOU.TV.

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :