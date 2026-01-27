6 choses à savoir sur Sarah Gadon, l’ancienne copine de François Arnaud

Début du contenu principal.
En 2014, l'actrice canadienne Sarah Gadon et François Arnaud ont formé un couple après s’être rencontrés sur le plateau du film La Reine-Garçon.
Voici donc 6 choses à savoir sur l’ancienne amoureuse du populaire comédien, qui fait présentement beaucoup jaser grâce à son rôle dans Heated Rivalry.
Sarah Gadon est née et a grandi à Toronto, où elle a passé une grande partie de sa vie. Son père est psychologue et sa mère enseignante.
Sarah Gadon a assisté à la première de la populaire série à Toronto. François Arnaud ne semblait pas présent lors de l’événement, mais ses deux co-vedettes, Hudson Williams et Connor Storrie, y étaient.
Elle a consacré la majeure partie de son enfance et de son adolescence à s’entraîner pour devenir danseuse. Sarah Gordon a notamment étudié à l’École nationale de ballet du Canada ainsi qu’à l’École d’art Claude-Watson.
Elle a joué avec Jake Gyllenhaal dans le film Enemy de Denis Villeneuve, en 2013. Elle y partageait l’écran avec Mélanie Laurent et incarnait le rôle d’Helen Claire.
Sarah Gadon tient l’un des rôles principaux dans la mini-série Wayward (Indociles) sur Netflix. Elle y incarne Laura Redman, la compagne du personnage central. L’histoire se déroule à Tall Pines, une ville en apparence tranquille, où deux adolescentes en fuite dévoilent peu à peu une réalité sombre faite de mensonges et de manipulation.
Selon nos informations, l’actrice serait mariée à Max Fine, un designer industriel, depuis septembre 2022. Le couple se serait uni à Picton avant de célébrer sa lune de miel en Italie. Ensemble, ils auraient un enfant.