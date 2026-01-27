6 choses à savoir sur Sarah Gadon, l’ancienne copine de François Arnaud

En 2014, l'actrice canadienne Sarah Gadon et François Arnaud ont formé un couple après s’être rencontrés sur le plateau du film La Reine-Garçon.

Voici donc 6 choses à savoir sur l’ancienne amoureuse du populaire comédien, qui fait présentement beaucoup jaser grâce à son rôle dans Heated Rivalry.