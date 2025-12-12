Crave annonce une deuxième saison pour cette nouvelle série à succès

Un départ canon et un rayonnement international

La série était fort attendue par les fans du roman Heated Rivalry, qui raconte une histoire d'amour brûlante (et secrète!) entre deux joueurs de la ligue de hockey majeure.

Après seulement quelques semaines de diffusion, Crave confirme que Rivalité passionnée est la série originale #1 de la plateforme.

Dans un communiqué émis aujourd'hui, nous apprenons que les deux saisons de la série seront diffusées par HBO Max en Asie, en Amérique Latine et en Europe. La première saison est déjà diffusée aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous l'aurez compris: c'est un IMMENSE succès!