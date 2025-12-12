Crave annonce une deuxième saison pour cette nouvelle série à succès

Début du contenu principal.
Voilà une excellente nouvelle pour les fans de la nouvelle série Rivalité passionnée, qui est l’adaptation du roman Heated Rivalry de Rachel Reid: il y aura officiellement une deuxième saison!
Devant l'immense succès de cette fiction réunissant Hudson Williams, Connor Storrie et François Arnaud, Crave a choisi de renouveler l'émission.
La série était fort attendue par les fans du roman Heated Rivalry, qui raconte une histoire d'amour brûlante (et secrète!) entre deux joueurs de la ligue de hockey majeure.
Après seulement quelques semaines de diffusion, Crave confirme que Rivalité passionnée est la série originale #1 de la plateforme.
Dans un communiqué émis aujourd'hui, nous apprenons que les deux saisons de la série seront diffusées par HBO Max en Asie, en Amérique Latine et en Europe. La première saison est déjà diffusée aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous l'aurez compris: c'est un IMMENSE succès!
À l'occasion du visionnement de la nouveauté Rivalité passionnée, nous avons eu la chance de discuter avec François Arnaud.
Celui qui campe le personnage de Scott Hunter s'est ouvert sur la sexualité très présente dans l’histoire. L'acteur québécois a confié avoir eu un choc lors de sa première lecture des épisodes, alors qu’il constatait les nombreuses scènes intimes dans le scénario.
Vous pouvez écouter ses confidences à ce sujet dans la vidéo ci-dessous:
Déjà bien connu à l'international grâce à la série The Borgias, François Arnaud a le bonheur de renouer avec son public anglophone avec Rivalité passionnée.
Au cours de notre entrevue avec l'acteur, il s'est ouvert sur la portée de ce nouveau projet déjà adoré des fans:
Et pendant ce temps, sur Netflix, on a même ressorti un extrait de Schitt's Creek avec François Arnaud afin de faire un clin d'oeil au nouveau succès Heated Rivalry sur Crave:
«On dirait que j'ai tout à coup besoin de regarder le hockey»
C'est très drôle, tout ça!
Découvrez Rivalité passionnée dès maintenant sur Crave.
