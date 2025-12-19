François Arnaud était très bien accompagné sur le tapis rouge à Los Angeles

Début du contenu principal.
Le 18 décembre avait lieu la première du film Is This Thing On?, à Los Angeles, mettant en vedette Bradley Cooper, et François Arnaud était présent sur le tapis rouge.
L’acteur québécois a d’ailleurs pris la pose aux côtés de son collègue de Rivalité passionnée, Connor Storrie.
François Arnaud et Connor Storrie partagent la vedette du succès de Crave. La série met en scène une histoire d’amour intense, et tenue secrète, entre deux joueurs de la ligue profesionnelle d'hockey.
François Arnaud y incarne Scott Hunter, un joueur américain et l’une des grandes vedettes de la LNH.
Rivalité passionnée, adaptation du roman Heated Rivalry de Rachel Reid, est l’une des séries les plus regardées sur Crave.
Quelques semaines seulement après sa mise en ligne, une deuxième saison a d’ailleurs été annoncée.
Pour découvrir la première saison, rendez-vous sur Crave.
