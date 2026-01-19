François Arnaud partage une nouvelle vidéo de son fidèle compagnon

Début du contenu principal.
François Arnaud peut compter sur la compagnie de son chien, Simon, qui l’accompagne au quotidien.
À l’occasion, le comédien partage d’ailleurs quelques moments de leur vie ensemble, comme récemment dans une story Instagram mettant en vedette son fidèle compagnon.
Récemment, l’interprète de Scott Hunter dans la populaire série Heated Rivalry a partagé une vidéo de son chien, Simon.
On y voit le fidèle compagnon profondément endormi sur le divan, un loup sur les yeux, dormant paisiblement.
Dans une entrevue accordée au magazine culturel i-D, le comédien s’est confié sur ses petits rituels du quotidien. À la question de savoir s’il avait des porte-bonheur ou des habitudes pour se porter chance, il a répondu avec simplicité:
«Je ne suis pas obsessif à ce point-là. Mais j’avoue que flatter mon chien sur la tête, ça me fait toujours sentir bien.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Selon ce qu’a révélé La gang du matin à 107,3 Rouge FM, François Arnaud ne serait peut-être plus célibataire. Marie-Josée Gauvin a mentionné en ondes que Félix-Antoine Tremblay ferait partie des close friends du comédien sur Instagram, et que certaines stories partagées en privé laisseraient croire qu’il serait en couple.
Toujours selon ces observations, son amoureux serait nulle autre que sa co-vedette de Rivalité passionnée (Heated Rivalry), Connor Storrie, qui incarne Ilya Rozanov dans la série.
François Arnaud prend la parole à la suite d’une vague de commentaires haineux qu’il a reçue sur les réseaux sociaux dans les derniers jours!
L’acteur québécois de 40 ans, qui incarne Scott Hunter dans la série Heated Rivalry (disponible sur Crave!), s’est retrouvé au centre d’une controverse alimentée par des spéculations au sujet de sa vie amoureuse...