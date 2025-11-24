François Arnaud a été accueilli par des fans de partout dans le monde

François Arnaud a vécu une soirée riche en émotion hier soir!

Le bel acteur est en vedette dans la nouvelle série Crave Rivalité brûlante... et les fans l'attendent avec impatience! La grande première était présentée dimanche à Montréal et des curieux de partout sur la planète s'étaient déplacés pour voir les premiers épisodes en primeur.

Cette fiction romantique sur l'univers du hockey est une adaptation du roman à succès Heated Rivalry de l'autrice Rachel Reid. On y raconte une histoire d'amour brûlante (et secrète!) entre deux joueurs de la ligue de hockey majeure.

Voyez un aperçu de ce qui vous attend dans Rivalité brûlante avec Hudson Williams, Connor Storrie et François Arnaud: