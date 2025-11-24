François Arnaud a été accueilli par des fans de partout dans le monde

Début du contenu principal.
François Arnaud a vécu une soirée riche en émotion hier soir!
Le bel acteur est en vedette dans la nouvelle série Crave Rivalité brûlante... et les fans l'attendent avec impatience! La grande première était présentée dimanche à Montréal et des curieux de partout sur la planète s'étaient déplacés pour voir les premiers épisodes en primeur.
Cette fiction romantique sur l'univers du hockey est une adaptation du roman à succès Heated Rivalry de l'autrice Rachel Reid. On y raconte une histoire d'amour brûlante (et secrète!) entre deux joueurs de la ligue de hockey majeure.
Voyez un aperçu de ce qui vous attend dans Rivalité brûlante avec Hudson Williams, Connor Storrie et François Arnaud:
Les acteurs de Rivalité brûlante, l'équipe de production ainsi que l'autrice Rachel Reid ont été ravis de voir l'engouement des fans devant cette nouvelle série Crave. Lors de leur arrivée, ils ont constaté une longue file de fans impatients de découvrir cette nouveauté!
Le public a ensuite pris place dans une grande salle bondée afin de découvrir l'adaptation tant attendue de Heated Rivalry.
En plus d'avoir droit aux premières images de la série, les fans ont assisté à une discussion avec les vedettes de Rivalité brûlante.
Après un bain de foule, Hudson Williams, Connor Storrie et François Arnaud ont abordé leur expérience de tournage sur scène aux côtés de l'autrice Rachel Reid.
Voici quelques photos de ce précieux moment pour les admirateurs de Heated Rivalry:
Cette nouvelle dramatique s'amène sur Crave à compter du 28 novembre prochain.
Voici le synopsis officiel:
«Shane Hollander (Hudson Williams) et llya Rozanov (Connor Storrie) sont deux des plus grandes vedettes de la Ligue de hockey majeur, liés par l'ambition, la rivalité et une attraction magnétique qu'aucun d'eux ne comprend vraiment. Ce qui commence par une liaison secrète entre deux jeunes se transforme en une longue aventure faite d'amour, de déni et de découverte de soi. Au cours des huit années suivantes, le duo poursuit la gloire sur la glace tout en luttant pour gérer ses sentiments en dehors de celle-ci. Tiraillés entre le sport qui est leur raison de vivre et l’amour qu’ils ne peuvent ignorer, Shane et Illya doivent décider s’il y a de la place dans leur monde ultra-compétitif pour quelque chose d'aussi fragile et puissant que le véritable amour.»
François Arnaud incarnera de son côté le personnage de Scott Hunter et Sophie Nélisse jouera celui de Rose Landry.
Les deux premiers épisodes de Rivalité brûlante seront disponibles le 28 novembre, suivis d'un nouvel épisode tous les vendredis jusqu'à la finale du 26 décembre.