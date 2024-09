François Arnaud de retour au Québec pour la nouvelle série policière Mr. Big

Après avoir fait carrière aux États-Unis, François Arnaud est de retour chez lui pour jouer dans Mr. Big, une nouvelle série policière au concept explosif.

Aux côtés de Julianne Côté, Guillaume Cyr, Véronique Perron et Fred-Éric Salvail, François plongera dans l’univers secret et risqué des enquêtes sous couverture de la GRC.

Cette série, produite par ALSO, la boîte de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, promet de captiver les amateurs de suspense avec des opérations coup monté audacieuses et des agents doubles prêts à tout pour obtenir des confessions chocs.