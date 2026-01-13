François Arnaud révèle qu’il a auditionné pour Twilight et Fifty Shades of Grey

Début du contenu principal.
Même après plus d’un mois suivant sa sortie, la série Heated Rivalry (Rivalité passionnée) continue de provoquer un énorme buzz partout sur la planète. L’adaptation des livres de Rachel Reid a d’ailleurs été l’émission la plus visionnée de la plateforme Crave durant le temps des Fêtes. En entrevue, l’une des vedettes de ce véritable succès, François Arnaud, a réagi au délire des fans. Voyez le moment dans la vidéo ci-dessus.
François Arnaud reste impressionné de voir l’excitation incroyable qu’ont les adeptes de la série de Jacob Tierney. Lors de la première médiatique, à Montréal, il qualifie l’ambiance de complètement «hystérique», alors que toute la foule hurlait. Nombreux avaient lu les livres et détenaient donc un grand sentiment d’appartenance envers les personnages de l'autrice canadienne. Des admirateurs intenses, certes, mais à la fois doux et respectueux selon ses dires. Revoyez plus bas les différents cadeaux qu’on lui a offerts.
Même si la gloire peut sembler alléchante, le bel acteur avoue que «c’est le genre d'affaires» qui lui fait un peu peur. Jusqu’ici, il avait réussi à éviter la célébrité. En revanche, il aurait pu y être confronté plus tôt. En effet, la star de l’heure confirme qu’il avait auditionné, dans le passé, pour un rôle dans les films Twilight et Fifty Shades of Grey sans succès. Quelques années plus tard, il peine à sortir de chez lui sans se faire reconnaître.
Lors de notre discussion, celui qui incarne le personnage de Scott Hunter précise qu’il n’a pas lu les livres avant les tournages pour éviter d’obtenir une pression supplémentaire. Ainsi, ce geste volontaire a permis à l’acteur de bâtir sa propre image du joueur d’hockey qu’il avait à interpréter.
Par ailleurs, il confie que dans le récit, le jeune homme qu'il joue a plutôt les yeux bleus et les cheveux blonds. Ces différences apportées sur les personnages dans les adaptations au petit et au grand écran sont rarement bien reçues par les fans. Or, l’acteur de 40 ans précise que les connaisseurs des romans n’ont pas été choqués par ces modifications de la part de la production et qu'ils ont plutôt été approuvés par ces derniers.
Voyez Rivalité passionnée, sur Crave, dès maintenant!
