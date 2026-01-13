François Arnaud révèle qu’il a auditionné pour Twilight et Fifty Shades of Grey

François Arnaud n’a pas lu les livres avant le tournage de Heated Rivalry

Lors de notre discussion, celui qui incarne le personnage de Scott Hunter précise qu’il n’a pas lu les livres avant les tournages pour éviter d’obtenir une pression supplémentaire. Ainsi, ce geste volontaire a permis à l’acteur de bâtir sa propre image du joueur d’hockey qu’il avait à interpréter.

Par ailleurs, il confie que dans le récit, le jeune homme qu'il joue a plutôt les yeux bleus et les cheveux blonds. Ces différences apportées sur les personnages dans les adaptations au petit et au grand écran sont rarement bien reçues par les fans. Or, l’acteur de 40 ans précise que les connaisseurs des romans n’ont pas été choqués par ces modifications de la part de la production et qu'ils ont plutôt été approuvés par ces derniers.

