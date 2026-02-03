François Arnaud s'est transformé en cowboy le temps d'un vidéoclip

Avant d’être la vedette de Heated Rivalry, François Arnaud avait déjà fait une apparition remarquée dans le vidéoclip de How Far Will We Take It? du duo formé par Noah Cyrus et Orville Peck.

Dans cette vidéo, le comédien se glisse dans la peau d’un cowboy ténébreux, en camisole, coiffé d’un chapeau.