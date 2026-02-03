François Arnaud s'est transformé en cowboy le temps d'un vidéoclip

Début du contenu principal.
Avant d’être la vedette de Heated Rivalry, François Arnaud avait déjà fait une apparition remarquée dans le vidéoclip de How Far Will We Take It? du duo formé par Noah Cyrus et Orville Peck.
Dans cette vidéo, le comédien se glisse dans la peau d’un cowboy ténébreux, en camisole, coiffé d’un chapeau.
Dans le vidéoclip paru en 2024, François Arnaud multiplie les apparitions complètement sensuels.
On l’y voit notamment vêtu d’un veston rouge, dans une scène chargée de tension où il se rapproche du chanteur, laissant place à différentes interprétations.
Voici un extrait:
C’est François Arnaud lui-même qui a partagé l’extrait sur ses réseaux sociaux, en prenant soin de souligner le travail de toute l’équipe derrière le projet.
En visionnant le vidéoclip complet, on comprend que le comédien y incarne l’amant du couple formé par Noah Cyrus et Orville Peck.
François Arnaud était présent à l’afterparty organisé par W Magazine, Charli XCX et Saint Laurent.
Alors que plusieurs photographes étaient présents à l’entrée de l’événement, le comédien québécois est arrivé en compagnie de Connor Storrie, sa co-vedette de la série Rivalité passionnée.
