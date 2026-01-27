François Arnaud et Connor Storrie de Heated Rivalry aperçus ensemble à Paris

Début du contenu principal.
François Arnaud et sa covedette de Heated Rivalry, Connor Storrie, ont été photographiés ensemble à la Semaine de la mode de Paris hier soir.
On vous rappelle que la rumeur veut que ces deux talentueux acteurs soient en couple. C'est donc particulièrement intéressant d'apprendre que le beau Canadien et l'Américain de 25 ans se sont envolés tous les deux vers la Ville Lumière. Un séjour en duo qui ajoute de l'huile sur le feu!
François Arnaud et Connor Storrie se sont mis sur leur 36 pour assister à une fête mondaine au Hotel Costes, un bar luxueux de Paris.
Voici les photos des stars de Heated Rivalry, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
On adore leurs looks, et tout particulièrement leur choix de manteaux. Wow!
Nous resterons à l'affût afin de voir si les deux étoiles de Heated Rivalry sont repérées à nouveau ensemble à la Semaine de la mode de Paris!
Laissez-nous vous rappeler l'origine de la rumeur: selon ce qu’a révélé La gang du matin à 107,3 Rouge FM, François Arnaud ne serait peut-être plus célibataire. Marie-Josée Gauvin a mentionné en ondes que Félix-Antoine Tremblay ferait partie des close friends du comédien sur Instagram, et que certaines stories partagées en privé laisseraient croire qu’il serait en couple.
Toujours selon ces observations, son amoureux serait nulle autre que sa co-vedette de Rivalité passionnée (Heated Rivalry), Connor Storrie, qui incarne Ilya Rozanov dans la série.
Puis, la semaine dernière sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live aux États-Unis, François Arnaud a répondu à une question sur sa vie amoureuse en disant à l'animateur... de se mêler de ses affaires!
Revoyez l'extrait d'entrevue juste ici.
Les acteurs Hudson Williams et Connor Storrie, vedettes de la série télévisée à succès Heated Rivalry, ont vécu un moment fort en émotions en participant au relais de la flamme olympique en vue des Jeux de Milan-Cortina 2026!
Le dimanche 25 janvier, les comédiens ont pris part à la 49e étape officielle du parcours de la flamme, dans la charmante ville italienne de Feltre.
Vous aimerez aussi: