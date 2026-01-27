François Arnaud et Connor Storrie de Heated Rivalry aperçus ensemble à Paris

François Arnaud et sa covedette de Heated Rivalry, Connor Storrie, ont été photographiés ensemble à la Semaine de la mode de Paris hier soir.

On vous rappelle que la rumeur veut que ces deux talentueux acteurs soient en couple. C'est donc particulièrement intéressant d'apprendre que le beau Canadien et l'Américain de 25 ans se sont envolés tous les deux vers la Ville Lumière. Un séjour en duo qui ajoute de l'huile sur le feu!

François Arnaud et Connor Storrie se sont mis sur leur 36 pour assister à une fête mondaine au Hotel Costes, un bar luxueux de Paris.

Voici les photos des stars de Heated Rivalry, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous: