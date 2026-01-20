François Arnaud répond aux rumeurs concernant une adaptation de Heated Rivalry

Début du contenu principal.
François Arnaud était de passage à la populaire émission Watch What Happens Live With Andy Cohen aux États-Unis aujourd'hui.
L'animateur et ses collaborateurs sont réputés pour poser des questions sans détours à ses invités. Et la vedette de la série Heated Rivalry n'a pas fait exception!
Parmi les questions croustillantes qui ont été posées au beau Québécois, une dame a lui a demandé s'il était vrai qu'une série parallèle, ou spin-off en anglais, était dans les plans pour son personnage de Scott Hunter et celui de Kip Grady.
Voici ce qu'a répondu François Arnaud:
«C’est sûr que vous les verrez davantage, ces deux-là, que ce soit dans la série principale ou dans un spin-off, ça reste… Je suis aussi fébrile que vous de le savoir!»
Vous pouvez voir ce moment de télévision dans la vidéo ci-dessous:
Il avait une étincelle dans les yeux. Se pourrait-il que François Arnaud ait tenté de camoufler la vérité?
Parlant de vérité, Andy Cohen a voulu savoir si le beau brun était célibataire en ce moment. L'acteur lui a répondu du tac au tac.
Voici le drôle d'extrait de Watch What Happens Live:
«C'est pas de tes ost*es d'affaires!», répond François Arnaud en souriant.
Ouh! Voilà qui pourrait alimenter la rumeur voulant qu'il soit en couple avec l'une de ses covedettes de Heated Rivalry...
Selon ce qu’a révélé La gang du matin à 107,3 Rouge FM, François Arnaud ne serait peut-être plus célibataire. Marie-Josée Gauvin a mentionné en ondes que Félix-Antoine Tremblay ferait partie des close friends du comédien sur Instagram, et que certaines stories partagées en privé laisseraient croire qu’il serait en couple.
Toujours selon ces observations, son amoureux serait nulle autre que sa co-vedette de Rivalité passionnée (Heated Rivalry), Connor Storrie, qui incarne Ilya Rozanov dans la série.
Voyez l'extrait vidéo juste ici!