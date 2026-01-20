François Arnaud répond aux rumeurs concernant une adaptation de Heated Rivalry

François Arnaud était de passage à la populaire émission Watch What Happens Live With Andy Cohen aux États-Unis aujourd'hui.

L'animateur et ses collaborateurs sont réputés pour poser des questions sans détours à ses invités. Et la vedette de la série Heated Rivalry n'a pas fait exception!

Parmi les questions croustillantes qui ont été posées au beau Québécois, une dame a lui a demandé s'il était vrai qu'une série parallèle, ou spin-off en anglais, était dans les plans pour son personnage de Scott Hunter et celui de Kip Grady.

Voici ce qu'a répondu François Arnaud: