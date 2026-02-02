François Arnaud et Connor Storie attirent tous les regards à cet afterparty des Grammys

Début du contenu principal.
François Arnaud était présent à l’afterparty organisé par W Magazine, Charli XCX et Saint Laurent.
Alors que plusieurs photographes étaient présents à l’entrée de l’événement, le comédien québécois est arrivé en compagnie de Connor Storrie, sa co-vedette de la série Rivalité passionnée.
Le duo est apparu ensemble à l’afterparty, prenant la pose devant les photographes présents sur place. La machine à rumeurs s'est emballée, alors que des spéculations de romance circulent déjà entre les deux acteurs de la populaire série sur Crave.
Pour l’occasion, Connor Storrie portait un costume gris accompagné d’un débardeur jaune moutarde, tandis que François Arnaud arborait une veste en cuir noir sur une chemise noire transparente, le tout complété par des lunettes de soleil.
Ce n’est pas la première fois que le duo est aperçu ensemble. Ils avaient aussi été vus lors de la Semaine de la mode de Paris, où ils avaient assisté à une soirée mondaine au Hôtel Costes, un établissement prisé de la capitale française.
Les interprètes de Scott Hunter et Ilya Rozanov dans Heated Rivalry formeraient d’ailleurs un couple, selon Félix-Antoine Tremblay. Découvrez les détails de cette rumeur ici.