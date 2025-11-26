François Arnaud explique l’importance des scènes intimes dans Rivalité passionnée

Une sexualité représentée comme jamais à l'écran

Durant l'entretien, François Arnaud confie avoir eu un choc lors de sa première lecture des épisodes, alors qu’il constatait les nombreuses scènes intimes dans le scénario. Avant de sauter dans le projet de son ami Jacob Tierney qui occupe les chapeaux de réalisateur, scénariste et producteur, il avance avoir hésité un peu. Son implication a nécessité des discussions avec ses gérants américains qui n’étaient pas convaincus que sa participation serait une bonne affaire. «J'avais peur que cette sexualité là, en fait, elle soit trop titillante. Finalement, au contraire, je trouve qu'elle est super vraie», explique-t-il en mentionnant avoir été surpris par le montage.

Par ailleurs, celui qui incarne le rôle de Scott Hunter affirme que la sexualité apporte quelque chose à l’histoire, contrairement à ce qu’on est habitué de voir à l’écran: «Souvent, à la télé, même au cinéma, les personnages parlent, puis à un moment donné, ça coupe à une scène de sexe et c’est juste une scène de sexe», dit-il avant de lancer que pour Heated Rivalry, ces moments apportent réellement un message et une utilité.

Voyez son point de vue dans la vidéo ci-dessous: