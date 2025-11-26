François Arnaud explique l’importance des scènes intimes dans Rivalité passionnée

Début du contenu principal.
Des fans de partout dans le monde ont couru vers Montréal, il y a quelques jours, pour visionner en grande première la nouveauté Rivalité passionnée. Il s’agit de l’adaptation du roman Heated Rivalry de Rachel Reid. On se retrouvera plongé au cœur d’une histoire d’amour entre deux joueurs d’hockey professionnel rivaux.
La série présente un regard différent sur la sexualité homosexuelle à l’écran. L'acteur François Arnaud a pris part à l’œuvre de Jacob Tierney et s’est ouvert, en entrevue, sur la sexualité très présente dans l’histoire.
Durant l'entretien, François Arnaud confie avoir eu un choc lors de sa première lecture des épisodes, alors qu’il constatait les nombreuses scènes intimes dans le scénario. Avant de sauter dans le projet de son ami Jacob Tierney qui occupe les chapeaux de réalisateur, scénariste et producteur, il avance avoir hésité un peu. Son implication a nécessité des discussions avec ses gérants américains qui n’étaient pas convaincus que sa participation serait une bonne affaire. «J'avais peur que cette sexualité là, en fait, elle soit trop titillante. Finalement, au contraire, je trouve qu'elle est super vraie», explique-t-il en mentionnant avoir été surpris par le montage.
Par ailleurs, celui qui incarne le rôle de Scott Hunter affirme que la sexualité apporte quelque chose à l’histoire, contrairement à ce qu’on est habitué de voir à l’écran: «Souvent, à la télé, même au cinéma, les personnages parlent, puis à un moment donné, ça coupe à une scène de sexe et c’est juste une scène de sexe», dit-il avant de lancer que pour Heated Rivalry, ces moments apportent réellement un message et une utilité.
On a rarement vu des scènes de sexualité comme celles de Rivalité passionnée à l’écran. Pour François Arnaud, lorsque la communauté LGBTQ+ est représentée à la télé ou au cinéma, celle-ci se retrouve fréquemment condamnée à l’avance: «De plus en plus, il y a du contenu queer qui n'est pas seulement hétéro, mais, ça vient souvent je trouve, avec une charge qui est comme un peu négative. […] Dans beaucoup de séries, il y a un peu le sida qui pointe comme son ombre derrière ou les personnages meurent tragiquement.» Dans le cas de la nouveauté de Crave, il avoue qu'on reflète plutôt un message d’espoir.
Les admirateurs du livre de Rachel Reid ne seront pas déstabilisés lors de leur visionnement de l’adaptation. En revanche, François Arnaud mentionne qu’il y aura quelques différences. Selon lui, Jacob Tierney a pris le meilleur des livres en lui donnant sa propre identité: «La réalisation a vraiment une signature forte, ferme, confiante, qui n'est pas toujours dans le ton des livres. […] Les livres sont plus dans la romance. Là, il y a quelque chose d'un peu plus, plus froid.»
Par ailleurs, il précise aussi que la série apporte également un côté plus psychologique et qu’il ne s’agit pas que d’une romance «pour titiller un public.»
Quant à l’autrice, en plus d’avoir lu les textes préalablement, elle a pris soin de passer quelques fois sur le plateau de tournage. Comblée lors de chacune de ses visites, Arnaud nous assure qu’elle était «vraiment sur un nuage» après avoir vu le résultat.
Les deux premiers épisodes de Rivalité passionnée seront déposés sur Crave le vendredi 28 novembre.
