Oprah Winfrey est elle aussi tombée sous le charme de François Arnaud, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
François Arnaud est en tournée médiatique pour la série de l'heure, Heated Rivalry, aujourd'hui aux États-Unis.
Le bel acteur québécois a entre autres accordé une entrevue à SiriusXM Studios ce matin, en plus de s'arrêter sur un grand plateau de télévision.
François Arnaud était l'invité de l'émission matinale CBS Mornings sur la populaire chaîne.
En coulisses, l'interprète de Scott Hunter dans Heated Rivalry a fait une rencontre marquante: Oprah Winfrey!
Cette dernière est totalement comme nous, c'est-à-dire qu'elle est tout de suite tombée sous le charme du bel acteur. Voici des images de leur rencontre, que François Arnaud a qualifiée en riant de «tout à fait normale»:
Elle pose même la main sur sa poitrine!
En entrevue avec CBS Mornings, le comédien a dévoilé que Heated Rivalry avait bien failli être créée chez nos voisins du sud.
Jacob Tierney, le créateur et réalisateur de la série romantique, qui a également écrit l'adaptation télé du livre du même nom, avait d'abord approché un grand diffuseur américain. Voici ce qu'a confié François Arnaud à ce sujet:
«Pour être honnête, je ne pense pas que cette série aurait pu être faite aux États-Unis. Au début, ça devait être sur une grosse plateforme [américaine], et ils ont tellement demandé de changements et avaient tellement d’opinions sur ce que devrait être la série que Jacob a décidé de quitter et de la faire au Canada. Avec, bien sûr, un plus petit budget, mais il a dit ‘Je peux faire la série que je veux faire!’ Et je pense que c’est pour ça que le public l’aime. C’est une grosse leçon pour les gens de Hollywood. Une série niche, sans vedette de cinéma, et ça fait totalement sensation!»
Pour voir l'entrevue complète, c'est par ici.
Rivalité passionnée (Heated Rivalry) suit l’histoire intense et secrète de Shane Hollander et Ilya Rozanov, deux joueurs étoiles de hockey rivaux sur la glace… mais irrésistiblement attirés l’un par l’autre en dehors de la patinoire.
Découvrez la série dès maintenant sur Crave.
Vous aimerez aussi: