Vous souvenez-vous que François Arnaud et Evelyne Brochu ont déjà été en couple?

Début du contenu principal.
François Arnaud et Evelyne Brochu ont déjà été en couple!
En 2012, les deux comédiens ont partagé leur vie pendant près de deux ans. À l’époque, ils avaient d’ailleurs été aperçus ensemble sur plusieurs tapis rouges, notamment lors de la première du film Goon.
Le couple était très discret sur sa vie privée à l’époque. C’est d’ailleurs Evelyne Brochu qui avait confirmé leur relation sur le tapis rouge du film Laurence Anyways de Xavier Dolan.
Depuis, les deux acteurs ont refait leur vie. Evelyne est maintenant en couple avec l’urgentiste Nicolas Schirmer, et ils sont les heureux parents de trois enfants: Camille, Mathias et Laurier.
De son côté, une rumeur circule concernant François Arnaud: il serait en couple avec sa co-vedette de Rivalité passionnée (Heated Rivalry), Connor Storrie, qui incarne Ilya Rozanov dans la série. Rien n’a toutefois été confirmé par les principaux intéressés.
Evelyne Brochu a d’ailleurs tenu à souligner le succès de son ex-conjoint dans une entrevue accordée à l’Agence QMI. Elle a confié au journaliste :
«Il a travaillé fort et c’est tellement mérité. Je suis vraiment fière de lui. J’espère qu’il boit beaucoup d’eau et qu’il dort bien, parce que ça doit être fulgurant et très prenant, toute cette attention.»
La comédienne a aussi commenté le succès de la série Rivalité passionnée sur Crave, mettant en lumière son impact :
«Une part de son courage est portée dans cette fiction qui, je pense, rejaillit sur le monde aussi. Cette espèce d’effet de bombe où on peut, en 2026, être nous-mêmes. Il y a quelque chose de son message à lui, qui est aussi le message de la série que je trouve important et beau»