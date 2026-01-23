Vous souvenez-vous que François Arnaud et Evelyne Brochu ont déjà été en couple?

Le couple était très discret sur sa vie privée à l’époque. C’est d’ailleurs Evelyne Brochu qui avait confirmé leur relation sur le tapis rouge du film Laurence Anyways de Xavier Dolan.

Depuis, les deux acteurs ont refait leur vie. Evelyne est maintenant en couple avec l’urgentiste Nicolas Schirmer, et ils sont les heureux parents de trois enfants: Camille, Mathias et Laurier.

De son côté, une rumeur circule concernant François Arnaud: il serait en couple avec sa co-vedette de Rivalité passionnée (Heated Rivalry), Connor Storrie, qui incarne Ilya Rozanov dans la série. Rien n’a toutefois été confirmé par les principaux intéressés.