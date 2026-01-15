François Arnaud était TRÈS bien accompagné à l’aéroport de New York

Début du contenu principal.
Les acteurs de la série Heated Rivalry sont partout ces temps-ci pour faire de la promotion et des entrevues. Depuis les derniers jours, François Arnaud passe de beaux moments avec certains membres de la distribution aux États-Unis.
Il a d’ailleurs été repéré à l’aéroport avec l’un des principaux acteurs de la série: Connor Storrie qui interprète Ilya Rozanov dans Heated Rivalry.
Les deux acteurs qui brillent dans la série Heated Rivalry étaient à New York et semblaient aller prendre un vol pour une autre destination.
Pendant ce temps, on se demande bien où Hudson Williams qui interprète Shane Hollander dans la série se trouve…
Voyez juste ici des photos de François Arnaud et de Connor Storrie à l’aéroport de New York (et cliquez à droite pour voir plus de photos):
Preuve que François Arnaud a rencontré plusieurs personnes aux États-Unis depuis les derniers jours: on vous montre certaines photos prises lors de ses entrevues concernant sa carrière, mais aussi la série Heated Rivalry.
François Arnaud était l'invité de l'émission matinale CBS Mornings sur la populaire chaîne.
En coulisses, l'interprète de Scott Hunter dans Heated Rivalry a fait une rencontre marquante: Oprah Winfrey!
Cette dernière est totalement comme nous, c'est-à-dire qu'elle est tout de suite tombée sous le charme du bel acteur.
