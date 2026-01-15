François Arnaud était TRÈS bien accompagné à l’aéroport de New York

Les acteurs de la série Heated Rivalry sont partout ces temps-ci pour faire de la promotion et des entrevues. Depuis les derniers jours, François Arnaud passe de beaux moments avec certains membres de la distribution aux États-Unis.

Il a d’ailleurs été repéré à l’aéroport avec l’un des principaux acteurs de la série: Connor Storrie qui interprète Ilya Rozanov dans Heated Rivalry.

Les deux acteurs qui brillent dans la série Heated Rivalry étaient à New York et semblaient aller prendre un vol pour une autre destination.

Pendant ce temps, on se demande bien où Hudson Williams qui interprète Shane Hollander dans la série se trouve…