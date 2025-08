C'est LUI qui remplacera François Arnaud dans la deuxième saison de MR BIG

Dans une entrevue accordée au magazine 7 Jours, on apprend que Pierre-Yves Cardinal reprendra le rôle de Jeff Sauvageau dans la deuxième saison de la série MR BIG dont la première saison est disponible sur Illico Plus.

Très enthousiaste face à ce nouveau défi, le comédien adoré du public se joint donc à l’équipe pour la suite de cette intrigue policière. «C’est un beau défi pour moi. La barre est haute de remplacer François Arnaud. C’est un ami et nous nous sommes parlé et il m’a guidé dans tout ça en me donnant beaucoup de conseils. Ça m’intimide un peu quand même.»