François Arnaud se confie sur sa bisexualité et les sacrifices de sa carrière

Même s'il connaît du succès des deux côtés de la frontière, François n’a pas toujours eu la route facile. Après avoir fait ses débuts dans Yamaska et le film J’ai tué ma mère de Xavier Dolan, il a décroché des rôles marquants à Hollywood, notamment dans la série Les Borgias. Pourtant, les opportunités n’ont pas toujours été celles qu’il espérait.

«Vers la fin de ma vingtaine, j’auditionnais pour tous les gros projets à Hollywood. On me disait que j’allais avoir tel ou tel rôle, mais finalement, ça n’arrivait pas. J’ai eu des déceptions, mais aujourd’hui, à presque 40 ans, j’ai envie de profiter du moment présent et de faire des projets qui me rendent heureux», confie-t-il au magazine 7 Jours.

Il ajoute: «Les décisions sont difficiles à prendre, mais une fois qu’elles sont prises, je n’y pense plus. Je ne pense pas au Star Wars que j’ai failli faire, à la série de HBO que j’ai dû refuser l’automne dernier parce que je n’étais pas disponible, même si c’est une série que j’adore et que ça m’a brisé le cœur. J’y pense 24 heures, puis je passe à autre chose. C’est la même chose avec Yamaska. Je ne pouvais pas passer à côté de l’opportunité d’aller faire Les Borgias avec Neil Jordan... Je suis reconnaissant à Michel D’Astous et Anne Boyer de m’avoir offert un rôle dans une série au Québec alors que je sortais de l’école et que je n’avais pas d’expérience. La mère de mon personnage était jouée par Élise Guilbault, et son père, par Denis Bernard. Je jouais aussi avec Anne-Marie Cadieux... Ce n’était pas plate, et j’étais bien content de faire ça. Ç’a été une magnifique chance et un beau terrain de jeu.»