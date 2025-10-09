François Arnaud et Sophie Nélisse partageront l’écran dans cette nouvelle série brûlante

Début du contenu principal.
François Arnaud et Sophie Nélisse seront réunis dans un tout nouveau projet télé qui prendra l’affiche en novembre, sur Crave.
Les deux talentueux comédiens seront effectivement en vedette dans la série Rivalité brûlante (titre original: Heated Rivalry) qui prendra d’assaut la plateforme le mois prochain.
Adaptée d'un roman à succès, cette série promet une histoire d'amour intense se déroulant dans l'univers compétitif du hockey.
Rivalité brûlante est une série dramatique de six épisodes, créée par l'auteur, réalisateur et producteur primé Jacob Tierney (connu pour Letterkenny et Shoresy).
La série raconte l'histoire de Shane Hollander (Hudson Williams) et Ilya Rozanov (Connor Storrie), deux des plus grandes vedettes de la Ligue de hockey majeur.
Liés par une rivalité reconnue, ils sont surtout des amants et des amoureux qui tentent de composer avec leur puissante et dévorante histoire d’amour qui se déroule en parallèle avec leur poursuite de la gloire, sur la glace.
Si le récit principal est porté par Hudson Williams et Connor Storrie, l'ensemble de la distribution compte plusieurs visages connus, dont deux comédiens québécois acclamés.
François Arnaud incarnera de son côté le personnage de Scott Hunter et Sophie Nélisse jouera celui de Rose Landry.
Le scénariste et réalisateur Jacob Tierney a souligné son désir de traiter cette histoire d'amour entre deux joueurs de hockey avec tout le sérieux qu'elle mérite, offrant une fin heureuse que la communauté queer obtient trop rarement dans les médias.
Les deux premiers épisodes de Rivalité brûlante seront diffusés le 28 novembre, suivis d'un nouvel épisode tous les vendredis jusqu'à la finale du 26 décembre.
