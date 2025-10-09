François Arnaud et Sophie Nélisse partageront l’écran dans cette nouvelle série brûlante

François Arnaud et Sophie Nélisse seront réunis dans un tout nouveau projet télé qui prendra l’affiche en novembre, sur Crave.

Les deux talentueux comédiens seront effectivement en vedette dans la série Rivalité brûlante (titre original: Heated Rivalry) qui prendra d’assaut la plateforme le mois prochain.

Adaptée d'un roman à succès, cette série promet une histoire d'amour intense se déroulant dans l'univers compétitif du hockey.