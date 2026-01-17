François Arnaud brise le silence sur le harcèlement en ligne et parle des défis liés à sa popularité

Selon plusieurs observateurs, la situation aurait dégénéré au point où l’acteur aurait décidé de faire le ménage dans ses abonnements, retirant temporairement plusieurs membres de la distribution (dont Connor et Hudson) de sa liste de comptes suivis. Il aurait ensuite recommencé à les suivre peu de temps après.

Dans les dernières heures, François a aussi publié un selfie dans lequel il tend le majeur, un geste qui a rapidement été interprété comme une réponse directe aux internautes!

Dans une nouvelle entrevue rapportée par The Toronto Star, François Arnaud s’est exprimé sur la hausse soudaine d’attention médiatique depuis la première de Heated Rivalry.

« Ça a été incroyable, mais aussi un peu effrayant », a-t-il déclaré.

Il explique également que cette popularité nouvelle l’oblige à s’adapter, lui qui a toujours accordé de l’importance à une vie normale, loin du bruit!

« J’ai toujours valorisé la normalité, donc il y a une période d’ajustement », a-t-il ajouté.