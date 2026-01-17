François Arnaud brise le silence sur le harcèlement en ligne et parle des défis liés à sa popularité

Début du contenu principal.
François Arnaud prend la parole à la suite d’une vague de commentaires haineux qu’il a reçue sur les réseaux sociaux dans les derniers jours!
L’acteur québécois de 40 ans, qui incarne Scott Hunter dans la série Heated Rivalry (disponible sur Crave!), s’est retrouvé au centre d’une controverse alimentée par des spéculations au sujet de sa vie amoureuse...
Tout aurait commencé après qu’il ait été aperçu à l’aéroport en compagnie de son collègue Connor Storrie, ce qui a déclenché une série de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.
Selon plusieurs observateurs, la situation aurait dégénéré au point où l’acteur aurait décidé de faire le ménage dans ses abonnements, retirant temporairement plusieurs membres de la distribution (dont Connor et Hudson) de sa liste de comptes suivis. Il aurait ensuite recommencé à les suivre peu de temps après.
Dans les dernières heures, François a aussi publié un selfie dans lequel il tend le majeur, un geste qui a rapidement été interprété comme une réponse directe aux internautes!
Dans une nouvelle entrevue rapportée par The Toronto Star, François Arnaud s’est exprimé sur la hausse soudaine d’attention médiatique depuis la première de Heated Rivalry.
« Ça a été incroyable, mais aussi un peu effrayant », a-t-il déclaré.
Il explique également que cette popularité nouvelle l’oblige à s’adapter, lui qui a toujours accordé de l’importance à une vie normale, loin du bruit!
« J’ai toujours valorisé la normalité, donc il y a une période d’ajustement », a-t-il ajouté.
François reconnaît que cette attention a aussi des impacts concrets sur sa vie personnelle. Avec des gens qui le suivent ou qui cherchent à le croiser en vrai, il affirme qu’il doit maintenant être plus prudent… jusqu’à revoir sa façon d’habiter à Los Angeles!
« Je me dis: “Peut-être qu’un petit bungalow avec accès direct à la rue, pas dans un domaine fermé, ce n’est pas la meilleure idée.” », a-t-il lancé en riant.
L’acteur précise qu’il prévoit emménager dans un immeuble avec portier. S’il reconnaît que les réseaux sociaux peuvent devenir toxiques, François tient tout de même à nuancer: selon lui, la majorité des fans restent bien intentionnés!
« En général, les fans ont été incroyablement positifs et respectueux. Pour ceux qui ne le sont pas, je pense que ce sont souvent des fans plus jeunes qui ne comprennent pas vraiment la différence entre la réalité et la fiction. »
Visiblement frustré par certains comportements, il ajoute qu’il aimerait que plusieurs internautes reviennent au message de la série.
« Honnêtement, j’aimerais qu’ils re-regardent la série, parce que ça n’a pas l’air qu’ils ont compris son message. Portez plus attention. Est-ce qu’on a regardé la même série? »
Dans l’entrevue, François revient aussi sur les titres et publications qui ont circulé après son fameux «unfollow». Il affirme qu’on a donné à ce geste une signification qu’il n’avait pas nécessairement.
« Ce qui se passe, c’est que je tente de désabonner tout le monde, mais Instagram ne me permet pas de le faire d’un seul coup », explique-t-il.
Il ajoute que la plateforme impose une limite quotidienne, ce qu’il ignorait:
« Tu peux seulement te désabonner d’un certain nombre de comptes sur une période de 24 heures, ce que je ne savais pas à ce moment-là. »
Concernant la photo du majeur qui a fait le tour des réseaux, François Arnaud soutient qu’elle n’était pas une réponse directe à la situation.
« C’est complètement sans lien avec ça », dit-il, avant d’ajouter avec honnêteté: « complètement… ce serait peut-être mentir un peu, mais c’est surtout sans lien. »
Il explique que ce type de publication fait partie d’une série de publications qu’il fait depuis longtemps, du genre « spot the differences », et que cette fois-ci, il voulait simplement faire quelque chose de léger avec Hudson Williams.
Finalement, le comédien admet qu’il passe désormais beaucoup moins de temps en ligne. Il a notamment bloqué l’accès à X (anciennement Twitter) sur son téléphone et a cessé de lire les commentaires.
Une décision qu’il dit apprécier: « C’est agréable. Ça me donne une excuse pour décrocher et ne pas porter attention à ça », conclut-il. « Je lis de très bons scripts, je rencontre des gens formidables… et j’ai envie de lire des livres et d’aller marcher dans le bois. »