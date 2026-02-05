François Arnaud révèle la vérité sur le mythique smoothie de Heated Rivalry

Début du contenu principal.
François Arnaud a révélé le secret derrière le fameux smoothie de Heated Rivalry dans une nouvelle entrevue avec HBO Max.
Attention, cet article contient des divulgâcheurs.
La boisson frappée aux bleuets est devenue ultra populaire en raison d'une scène déterminante dans la série de l'heure.
Dans la fiction romantique, Scott Hunter, le personnage de François Arnaud, se rend dans un café pour commander un smoothie. C'est à ce moment qu'il fait la connaissance de celui qui deviendra son amant, Kip.
En plus d'être craquante, cette scène est devenue culte en raison du secret de Kip pour améliorer le smoothie en question: ajouter une banane!
Voici la scène de Heated Rivalry pour vous remettre en contexte:
Dans le livre ayant inspiré la série, il est indiqué que ce smoothie contient des bleuets, des ananas et du kale, en plus de l'extra banane qui n'est pas sur le menu. En entrevue cette semaine, HBO Max a voulu savoir ce que contient réellement cette boisson nommée Blue Moon Over Brooklyn.
François Arnaud a répondu qu'il n'avait pas vu l'étape de la préparation sur le plateau, mais que c'était définitivement un jus... et pas vraiment un smoothie. Il ajoute qu'il «manque un extra banane».
Voici les drôles d'explications de l'acteur québécois:
Sur le thème des smoothies, on vous invite à jeter un oeil à notre dossier complet et nos recettes préférées juste ici!
Rivalité passionnée (Heated Rivalry) suit l’histoire intense et secrète de Shane Hollander et Ilya Rozanov, deux joueurs étoiles de hockey rivaux sur la glace… mais irrésistiblement attirés l’un par l’autre en dehors de la patinoire.
François Arnaud était invité à l’afterparty organisé par W Magazine, Charli XCX et Saint Laurent.
Alors que plusieurs photographes étaient présents à l’entrée de l’événement, le comédien québécois est arrivé en compagnie de Connor Storrie, sa co-vedette de la série Rivalité passionnée.
Le duo est apparu ensemble à l’afterparty, prenant la pose devant les photographes présents sur place. La machine à rumeurs s'est emballée, alors que des spéculations de romance circulent déjà entre les deux acteurs de la populaire série sur Crave.
