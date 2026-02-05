François Arnaud révèle la vérité sur le mythique smoothie de Heated Rivalry

Dans la fiction romantique, Scott Hunter, le personnage de François Arnaud, se rend dans un café pour commander un smoothie. C'est à ce moment qu'il fait la connaissance de celui qui deviendra son amant, Kip.

En plus d'être craquante, cette scène est devenue culte en raison du secret de Kip pour améliorer le smoothie en question: ajouter une banane!

Voici la scène de Heated Rivalry pour vous remettre en contexte: