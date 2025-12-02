Julie Snyder a pris la pose avec Janette Bertrand, «la petite jeunesse de 100 ans»

Dans la deuxième story, Julie mentionne la nouvelle émission de Janette qui sera diffusée sur les ondes de Télé-Québec ce samedi 6 décembre dès 19h.

Sa nouvelle émission Janette - Les jeunes et la vieille nous présentera des rencontres entre elle et une dizaine de jeunes âgés de 11 à 21 ans autour d’un plat de bonbons «de son temps» dans un centre communautaire de Montréal.

Les thèmes des discussions durant les rencontres de Janette seront bien nombreux et différents: amour, préjugés, changement, différences, immigration et famille. Il n’y aura pas de tabou entre les jeunes et la centenaire.

«Les jeunes et les vieux, on a quelque chose en commun. On est rarement écoutés, rarement compris. C'est pourquoi je vous propose d'écouter des jeunes pour essayer [de les] comprendre», a indiqué Mme Bertrand dans un communiqué de presse à ce sujet.