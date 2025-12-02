Julie Snyder a pris la pose avec Janette Bertrand, «la petite jeunesse de 100 ans»

Début du contenu principal.
Julie Snyder a eu hier une soirée bien occupée: après avoir visionné la nouvelle série de Luc Poirier qui sera disponible en janvier sur Crave, elle a eu la chance de faire une rencontre bien spéciale.
L’animatrice a fait une «rencontre de fin de soirée avec la petite jeunesse de 100 ans», soit Janette Bertrand. Cette dernière était accompagnée de son conjoint Donald qui la suit et supporte dans tous ses projets.
Elle a profité de sa rencontre avec Janette pour prendre une photo en sa compagnie et avec Donald. Voyez juste ici les clichés partagés par Julie Snyder avec Janette Bertrand:
Dans la deuxième story, Julie mentionne la nouvelle émission de Janette qui sera diffusée sur les ondes de Télé-Québec ce samedi 6 décembre dès 19h.
Sa nouvelle émission Janette - Les jeunes et la vieille nous présentera des rencontres entre elle et une dizaine de jeunes âgés de 11 à 21 ans autour d’un plat de bonbons «de son temps» dans un centre communautaire de Montréal.
Les thèmes des discussions durant les rencontres de Janette seront bien nombreux et différents: amour, préjugés, changement, différences, immigration et famille. Il n’y aura pas de tabou entre les jeunes et la centenaire.
«Les jeunes et les vieux, on a quelque chose en commun. On est rarement écoutés, rarement compris. C'est pourquoi je vous propose d'écouter des jeunes pour essayer [de les] comprendre», a indiqué Mme Bertrand dans un communiqué de presse à ce sujet.
Janette Bertrand sera de retour dans nos écrans deux fois plutôt qu'une en décembre!
En plus de son émission spéciale avec des jeunes annoncée plus tôt cet automne, la grande dame de la télévision fera partie du nouveau documentaire Aurore: entre mythe et réalité.
Ce long métrage dévoilera la vraie histoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyre, qui a été tuée par sa belle-mère il y a plus de 100 ans.
