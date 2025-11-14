Documentaire: Janette Bertrand abordera cette histoire qui a bouleversé le Québec

Début du contenu principal.
Janette Bertrand sera de retour dans nos écrans deux fois plutôt qu'une en décembre!
En plus de son émission spéciale avec des jeunes annoncée plus tôt cet automne, la grande dame de la télévision fera partie du nouveau documentaire Aurore: entre mythe et réalité.
Ce long métrage dévoilera la vraie histoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyre, qui a été tuée par sa belle-mère il y a plus de 100 ans.
Avec ce documentaire, le scénariste et producteur Jean-Simon Chartier a voulu montrer la vérité derrière cette histoire épouvantable qui a traversé les époques.
«Le film interroge la façon dont une tragédie intime est devenue un miroir déformant de la société québécoise - un récit collectif sur la souffrance, la justice qui met en lumière les zones d’ombre, les répercussions et la fascinante construction de ce récit qui a marqué le Québec», peut-on lire dans un communiqué émis par Radio-Canada.
Parmi les intervenants qui font partie d'Aurore : entre mythe et réalité, on compte Janette Bertrand et Hélène Bourgeois-Leclerc. Cette dernière jouait le rôle de la marâtre dans le film Aurore, sorti en 2005.
Le scénariste Luc Dionne ainsi que les experts Daniel Proulx, Éric Bédard, Manon Dumais, Marie-Aimée Cliche, Éric Veillette, Me Elfriede Duclervil, le lieutenant Sébastien Rousseau, Myriam Wojcik et Yvonne Lachance font également partie du documentaire.
Voici la bande-annonce:
Aurore: entre mythe et réalité sera présenté le 8 décembre 2025 à 20h sur ICI Télé et ICI Tou.tv.
Dans un autre ordre d'idées, alors que les supplémentaires de la pièce de théâtre en hommage à Janette Bertrand débutent dans quelques jours, nous avons appris une excellente nouvelle pour la distribution de l'œuvre.
La pièce de théâtre Janette sera de retour pour deux autres supplémentaires en décembre 2025 et 10 représentations en décembre 2026 dans le cadre de la série «En rappel» de Duceppe!
