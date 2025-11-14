Documentaire: Janette Bertrand abordera cette histoire qui a bouleversé le Québec

Avec ce documentaire, le scénariste et producteur Jean-Simon Chartier a voulu montrer la vérité derrière cette histoire épouvantable qui a traversé les époques.

«Le film interroge la façon dont une tragédie intime est devenue un miroir déformant de la société québécoise - un récit collectif sur la souffrance, la justice qui met en lumière les zones d’ombre, les répercussions et la fascinante construction de ce récit qui a marqué le Québec», peut-on lire dans un communiqué émis par Radio-Canada.

Parmi les intervenants qui font partie d'Aurore : entre mythe et réalité, on compte Janette Bertrand et Hélène Bourgeois-Leclerc. Cette dernière jouait le rôle de la marâtre dans le film Aurore, sorti en 2005.