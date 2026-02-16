Félix-Antoine Tremblay dévoile le look de printemps de bébé Lou

Début du contenu principal.
Félix-Antoine Tremblay a fait fondre ses abonnés en partageant une nouvelle photo de son petit Lou.
Profitant de cette journée aux airs printaniers, le comédien et animateur a dévoilé le look de printemps parfait de son fils, et on peut dire qu’il est absolument adorable.
Sur la photo et la vidéo partagées par Félix-Antoine, le petit Lou apparaît coiffé d’une adorable tuque en laine surmontée d’un gros pompon, ainsi que de charmantes lunettes de soleil rondes jaunes.
Vêtu d’un polar parfaitement assorti à ses accessoires, le jeune garçon est tout simplement irrésistible.
Le superbe condo de Félix-Antoine Tremblay est actuellement en vente. C’est ce qu’a confié l’animateur sur les ondes de Rouge FM, alors qu’il remplace Patrice Bélanger à La gang du matin.
Situé dans Hochelaga-Maisonneuve, l’endroit est baigné de lumière et possède une sublime terrasse sur le toit avec une vue imprenable sur le Stade olympique.
