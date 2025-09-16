Passer au contenu principal
Vos stars préférées lancent des fleurs à Janette Bertrand

PAR :
© Karine Paradis

Julie Snyder

«Janette Bertrand avait été élue femme du siècle dans les années 80, alors je pense que maintenant, elle est la femme du millénaire.»

© Karine Paradis

Christine Beaulieu 

«C’est impressionnant comment elle a réussi à être proche des gens. C'est ça qui me touche le plus. C'est sa mentalité, c'est sa résolution de problèmes, la façon qu'elle a de réfléchir, d'aborder la vie, d'aborder les problèmes. C'est vraiment une grande personne pour notre société. Puis des fois, je compare notre culture aux autres à travers le monde et je pense que Janette est vraiment beaucoup pour ce qu'on est devenu.»

© Karine Paradis

Benoît McGinnis

«Toutes les émissions Avec un grand A de Janette, je suis devenu acteur à cause de ça, entre autres, à cause des longues émissions, les longues scènes et le travail de Janette sur le théâtre à la télé. Ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune et les thèmes qu'elle utilisait.»

© Karine Paradis

Clodine Desrochers

«Je pense qu'on a évolué en partie grâce à elle. Puis elle vieillit bien la belle Janette. C'est dur de vieillir dans la vie, de vieillir bien épanouie. Je trouve que c'est un excellent modèle.»

© Karine Paradis

