Vos stars préférées lancent des fleurs à Janette Bertrand

Dimanche dernier, sur le tapis rouge du 40e gala des prix Gémeaux, pour plusieurs vedettes, la personnalité féminine de l’année était: Janette Bertrand. Voyez dans la vidéo ci-dessus, les mots les plus touchants que nous avons récoltés envers cette grande dame.
«Janette Bertrand avait été élue femme du siècle dans les années 80, alors je pense que maintenant, elle est la femme du millénaire.»
«C’est impressionnant comment elle a réussi à être proche des gens. C'est ça qui me touche le plus. C'est sa mentalité, c'est sa résolution de problèmes, la façon qu'elle a de réfléchir, d'aborder la vie, d'aborder les problèmes. C'est vraiment une grande personne pour notre société. Puis des fois, je compare notre culture aux autres à travers le monde et je pense que Janette est vraiment beaucoup pour ce qu'on est devenu.»
«Toutes les émissions Avec un grand A de Janette, je suis devenu acteur à cause de ça, entre autres, à cause des longues émissions, les longues scènes et le travail de Janette sur le théâtre à la télé. Ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune et les thèmes qu'elle utilisait.»
«Je pense qu'on a évolué en partie grâce à elle. Puis elle vieillit bien la belle Janette. C'est dur de vieillir dans la vie, de vieillir bien épanouie. Je trouve que c'est un excellent modèle.»